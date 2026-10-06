Ehe-Krise bei Beckhams: Bald Trennung bei Brooklyn & Nicola?

Hinter der polierten Fassade von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz tobt eine Debatte über ein massives Ungleichgewicht. Ein neuer Shitstorm legt offen, wie sehr der Beckham-Sprössling im Schatten seiner milliardenschweren Gattin gefangen ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit ihrer pompösen Traumhochzeit in Palm Beach inszenieren sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz als das ultimative Power-Couple der jungen Glamour-Welt. Doch der schöne Schein trügt gewaltig, wenn man hinter die Kulissen blickt. Denn während man Brooklyn auf jedem Teppich sieht, auf dem seine Frau glänzen möchte, fehlt von Nicola bei seinen wichtigsten beruflichen Momenten jede Spur, so berichten britische Medien.

Machtegefälle?

Immer mehr Beobachter fragen sich daher: Herrscht in dieser Ehe ein unausgesprochenes Machtgefälle, in dem Brooklyns Ambitionen schlichtweg zweitrangig sind? Es ist sogar die Rede von einer Ehekrise - wird sich das Paar bald trennen?

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz © Corbis via Getty Images

Das fragwürdige Muster

Ein Blick auf die Dynamik der vergangenen Monate zeigt eine bemerkenswerte Schieflage, die auch den Fans nicht verborgen geblieben ist:

Immer an ihrer Seite: Brooklyn begleitet Nicola zu jeder Modewoche, jedem Premieren-Abend und jedem Fotoshooting – stets respektvoll im Hintergrund.

Leere Stühle bei seinen Meilensteinen: Als Brooklyn seine neue Marke "Cloud23" der Öffentlichkeit präsentierte, suchten Medienvertreter und Fans vergebens nach Nicolas prominenter Unterstützung.

Finanzielle Übermacht: Nicola entstammt einer US-Milliardärsdynastie – ein Hintergrund, der selbst den Reichtum des Beckham-Imperiums verblassen lässt und die Dynamik spürbar prägt.

Dieses auffällige Muster lässt Brooklyn in der Öffentlichkeit zunehmend wie den Verlierer dastehen. Aus dem begehrten Promi-Sohn ist in den Augen vieler ein Mann geworden, dessen eigene Träume hinter den Interessen seiner Ehefrau zurückstehen müssen.

Findet Brooklyn je aus dem Schatten heraus?

Das eigentliche Drama an dieser Entwicklung ist Brooklyns unermüdlicher Versuch, sich abseits seines weltberühmten Nachnamens zu beweisen. Er will Koch sein, Unternehmer, Trendsetter. Doch solange seine eigene Partnerin seine beruflichen Schritte öffentlich ignoriert, werden auch Medien und Fans seine Unternehmungen kaum ernst nehmen. Zu Streitereien zwischen dem Paar soll es auch immer wieder kommen.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz © Getty Images for Elton John AIDS Foundation

Unterstützung

Sollte Nicola Peltz nicht bald ein klares Zeichen der Solidarität setzen und öffentlich hinter den Projekten ihres Mannes stehen, droht das Image von Brooklyn dauerhaft beschädigt zu bleiben. Für eine Ehe auf Augenhöhe braucht es schließlich zwei Partner, die einander gleichermaßen unterstützen.