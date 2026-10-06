DAS sind die zwei ältesten Männer – und heute ist ihr Geburtstag

114 und 113 Jahre alt – und trotzdem verbindet João Marinho Neto und Ken Weeks etwas ganz Besonderes: Die beiden ältesten Männer der Welt wurden genau ein Jahr auseinander geboren und feiern am selben Tag Geburtstag.

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João Marinho Neto aus Brasilien wurde am 5. Oktober 1912 geboren, der Australier Ken Weeks genau ein Jahr später. Zum gemeinsamen Geburtstag schickten sich die beiden Männer gegenseitig Glückwünsche. Mitarbeiter aus Kens Pflegeheim hatten die ungewöhnliche Idee und halfen dabei, die Grüße zu übermitteln.

114 Jahre – und noch immer voller Erinnerungen

João wuchs in einer Bauernfamilie im brasilianischen Ceará auf. Bereits mit vier Jahren half er seinem Vater bei der Arbeit auf den Feldern, kümmerte sich um Vieh und erntete Früchte.

Im Laufe seines Lebens gründete er eine große Familie. Er hat sechs lebende Kinder, 22 Enkel, 15 Urenkel und drei Ururenkel.

Sein persönliches Rezept für ein langes Leben ist dabei erstaunlich einfach: gute Menschen um sich zu haben und seine Familie in der Nähe zu wissen.

Ken arbeitet noch immer an seiner Selbstständigkeit

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Auch Ken Weeks blickt auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Der 113-Jährige aus New South Wales arbeitete unter anderem als Farmer, Straßenbauer, Lkw- und Busfahrer sowie als Radio-Reparateur und Geschäftsmann.

Mit 105 Jahren zog er in ein Pflegeheim. Trotzdem versucht Ken bis heute, möglichst selbstständig zu bleiben. Er macht unter anderem sein Bett selbst und sucht sich seine Kleidung aus.

Beide wurden vor dem Ersten Weltkrieg geboren

Noch erstaunlicher: João und Ken gehören gemeinsam mit dem Japaner Hikaru Katō zu den letzten noch lebenden Männern, die vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs geboren wurden.

João ist inzwischen der zehntälteste Mensch der Welt – obwohl er "nur" der älteste Mann ist. Denn die älteren Plätze werden derzeit ausschließlich von Frauen belegt. Angeführt wird die weltweite Liste von der Britin Ethel Caterham, die 117 Jahre alt ist.

Dass ein Mann überhaupt 114 Jahre erreicht, ist laut Langlebigkeitsforschern besonders selten. João gehört damit zu einer winzigen Gruppe von Männern, die dieses außergewöhnliche Alter jemals erreicht haben.