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Keine Aufgabe?

SPÖ-Chaos: Zeiler mit neuem Wahlkampf-Video

RS
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Älterer Mann spricht mit Headset-Mikrofon gestikulierend auf einer Bühne bei einer Veranstaltung.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Medienmanager Gerhard Zeiler hat auf seinem Instagram-Kanal ein neues Video gepostet. Nach einer Kapitulation sieht es nicht aus ...
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Seit Samstag hat auch Medienmanager Gerhard Zeiler (71) - er kündigte an, SPÖ-Chef werden zu wollen - einen eigenen Instagram-Kanal. Dort wurden bereits auch fleißig einige Beiträge geteilt.

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Am Sonntagabend wurde es dann aber ruhig auf dem Kanal des Medienmanagers. Der Grund dürfte recht einfach erklärt sein: Der Krisengipfel der SPÖ ging am Sonntagabend zu Ende. Dort haben die Parteigranden entschieden, dass Parteichef Andreas Babler abtritt - allerdings in Zeitlupe. Er soll Anfang 2027 das Vizekanzleramt an Markus Marterbauer übergeben, sofern es seine Gesundheit zulässt. Die Parteiführung sollen Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Klubchef Philip Kucher übernehmen, die bereits jetzt als Babler-"Aufpasser" eingesetzt werden. Bei einem Parteitag im Frühjahr soll dann entschieden werden, wer die SPÖ langfristig übernimmt.

Seltenheim: "Kapitel Gerhard Zeiler damit beendet"

Und Zeiler? Der kommt in dem mehrmonatigen Plan der SPÖ nicht vor. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim erklärte bereits, dass das "Kapitel Gerhard Zeiler damit beendet" sei.

Zeiler will aber offenbar noch nicht aufgeben. Er könnte immerhin 1.500 Unterschriften von SPÖ-Mitgliedern sammeln, um nominiert zu werden. Wenn mehrere Personen kandidieren, kommt es zur Direktwahl.

Zeiler teilt neues Video

Am Dienstagvormittag ging auf Zeilers Instagram-Kanal jedenfalls ein neuer Beitrag online. Die Ereignisse der letzten Tage werden dabei aber konsequent ignoriert. Stattdessen spricht Zeiler in dem Video davon, "jungen Menschen" zu zeigen, welches Europa, welches Österreich man bauen möchte. "Wir brauchen nicht diese Vergangenheits-Philosophie, diese Vergangenheits-Ideologie der Rechten", so Zeiler. Der Beitrag wurde übrigens mit "#hope", also "Hoffnung", versehen.

Das Video dürfte jedenfalls bereits vorproduziert worden sein. Dass es nun online ging, deutet jedenfalls nicht auf einen Rückzug seines Angebots, die SPÖ zu übernehmen. Am Mittwoch will sich Zeiler jedenfalls auch offiziell zu dem SPÖ-Krisengipfel äußern.

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