Skurriles Babler-Video: Er spricht 26 Mal über sich selbst

"Es darf nicht um die Egos gehen", sagt Babler in einem neuen Video, in dem er alle acht Sekunden über sich selbst spricht.

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"Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und liebe Genossen", meldet sich Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler am Dienstagvormittag an seine Social-Media-Follower.

Bekanntlich wurde bei einem SPÖ-Krisengipfel am Sonntagabend entschieden, dass Babler das Vizekanzleramt und den Parteivorsitz - zumindest auf Raten - abgeben muss.

Video zum Thema "Riesenerfolg": Skurriles Babler-Video über SPÖ-Chaos © oe24

Babler spricht von "Riesenerfolg"

Und ähnlich chaotisch wie der Krisengipfel am Sonntagabend läuft nun offenbar auch die Social-Media-Aufbereitung. Denn eigentlich ging das oben erwähnte Babler-Video bereits am Montag online, wurde dann aber offenbar prompt wieder offline genommen. Am Dienstagvormittag ploppte der Clip dann wieder auf dem Profil des SPÖ-Politikers auf.

Auch der Inhalt des Social-Media-Beitrags mutet einigermaßen skurril an. So spricht Babler unter anderem von einem "Riesenerfolg", da es eine "geordnete Übergabe" gebe. So etwas habe es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, so der Parteichef.

Babler spricht alle acht Sekunden über sich selbst

Und: "Es darf nicht um die Egos gehen, einzelner Personen, so wie man das in der Politik so oft erlebt", so Babler, der in dem knapp dreieinhalbminütigen Clip 14 Mal "Ich", sechs Mal "Mir", drei Mal "Mich" und drei Mal "Mein" sagte. Im Schnitt sprach er also alle acht Sekunden über sich selbst.

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Jedenfalls erklärt Babler, wie es nun weitergeht: "Schon diese Woche werde ich gemeinsam ein neues Team formieren mit Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher, die mir geschäftsführend zur Seite stehen, um mich mit diesem Prozess zu begleiten und vorzubereiten."

Zudem sei es der Wunsch von Finanzminister Markus Marterbauer - er soll ab Anfang 2027 das Vizekanzleramt von Babler übernehmen -, "dass ich weiterhin Teil seines Regierungsteams bleibe, als Minister auch meinen Verantwortlichkeiten nachkomme".

Den Parteivorsitz werde er zeitgleich übergeben: "Sobald Markus das Amt des Vizekanzlers übernimmt, werde ich auch gleichzeitig den Bundesparteivorsitz zurücklegen."