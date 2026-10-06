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Nach Massaker

ZiB-Experte meint: "Hamas formiert sich neu"

Armin Wolf in der "ZIB 2"
© ORF
Armin Wolf sprach in der ZiB 2 mit einem Experten über den Terrorangriff in Israel vor drei Jahren.
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In der ZiB vom 6.10. ging ZiB-Anchor Armin Wolf der Frage nach, was in den drei Jahren seit dem Hamas-Angriff auf Israel, bei dem 1.200 Menschen getötet und 251 verschleppt wurden, passiert sei. Er sprach mit dem Nahost-Experten Simon Wolfgang Fuchs, der deutlich machte: "Die Hamas formiert sich neu"

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Zweistaatenlösung

Wolf hinterfragte, weshalb Israel kritisch gesehen werde, warum immer wieder die Rede von Kriegsverbrechen sei: Der Experte sieht das als "ungemein heikles Thema - die Kriegsführung zu kritisieren ist schwierig. Man sei in dem Land noch nicht so weit seine eigenen Handlungen zu hinterfragen." Zu präsent seien die Schmerzen des Massakers. Für die in den 1990er Jahren so populäre Zweistaatenlösung sieht Fuchs keine Chance.

Wenn Netanjahu gehen muss

Dann will Wolf noch wissen: Was passiert, wenn Netanjahu bei den Wahlen abgelöst wird? Absolute Exzesse könnten eingedämmt werden, langfristige Pläne jedoch werden sicher gleich bleiben, beispielsweise Siedlungen, für die es bereits Pläne gibt. Einige Spitzen werden abgeschwächt, so der Experte.

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