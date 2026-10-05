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Bryan Adams rockt Schloss Prugg

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Das schöne Schloss Prugg.
© PRUGG LIVE
Der Veranstalter Barracuda Music präsentiert mit "PRUGG LIVE" eine neue Open-Air-Konzertreihe im historischen Schloss Prugg in Bruck an der Leitha.
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Das ehrwürdige, auf das Jahr 1242 zurückgehende Stadtschloss öffnet damit seine Tore, um umgeben vom 54 Hektar großen Harrachpark künftig nationale und internationale Musikerinnen sowie Kabarettistinnen zu empfangen.

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Der Veranstalter verkündet diese Neuigkeit voller Vorfreude und betont: "Mit PRUGG LIVE schaffen wir einen ganz besonderen Ort für unvergessliche Konzertabende, unter freiem Himmel, in einzigartigem Ambiente und mit großartigen Künstlern."

Riesiger erster Act

Als erster Act der Reihe wurde die Musiklegende Bryan Adams bestätigt, über dessen Auftritt im nächsten Jahr man sich bei Barracuda Music "riesig freut". Der Online-Vorverkauf für das Konzert startet am 8. Oktober 2026 um 10 Uhr via oeticket, bevor am 9. Oktober 2026 um 10 Uhr der allgemeine Vorverkauf auf oeticket.com und shop.raiffeisenbank.at beginnt.

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