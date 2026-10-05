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PayPal-Betrüger drohen mit Kontolöschung

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Das PayPal-Logo vor dem Hauptsitz von PayPal in San Jose, Kalifornien, bei sonnigem Wetter.
© Getty Images
Cyberkriminelle versuchen es jetzt bei den Kunden mit einem dreisten Trick.
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Experten warnen: Kriminelle schreiben derzeit gezielt Emails an Kunden der Bezahlplattform "PayPal". Die Benutzer fordern die Kunden auf, ihre Kontoinformationen innerhalb von 24 Stunden preiszugeben – sonst droht angeblich die Löschung des Kontos.

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Achtung bei Betreff und Mailinhalt

Die Phishing-Masche erfolgt oft mit dem Betreff "PayPal – Neue Anmeldung erkannt". Die Mails tarnen sich oft als angebliche Sicherheitswarnungen.

Der Firmenname ist auch oft falsch geschrieben, nämlich "Pay Pal" anstatt wie richtig "PayPal". Außerdem fehlt meistens die persönlich Ansprache der Kunden, es stehen nur Floskeln wie "Guten Tag" oder "Hallo". Auch auf die Links, die oft in diesen Mails eingebaut ist, sollte man auf keinen Fall hineinklicken, warnt die deutsche Verbraucherzentrale heute.

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