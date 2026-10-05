Irre: Diese Kopfhörer durchschauen uns

DasTech-Unternehmen Neurable bringt den Kopfhörer Neurable One auf den Markt. Das Wearable nutzt Künstliche Intelligenz, um Gehirnaktivitäten im Alltag in Echtzeit zu messen.

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Das US-Unternehmen Neurable hat mit dem sogenannten Neurable One ein innovatives Wearable vorgestellt. Die Technologie ist als nicht-invasives Brain-Computer-Interface (BCI) direkt in Premium-Kopfhörer integriert. Sie verbindet klassische Audiofunktionen und eine aktive Geräuschunterdrückung mit einem kontinuierlichen Tracking des Gehirns. Über die verbauten Sensoren werden fortlaufend Daten gesammelt, um den Nutzern Einblicke in ihre Fokus-Level, Erschöpfung und die allgemeine kognitive Leistung zu geben.

Einblicke in die kognitive Leistung

Die zugrunde liegende Technologie basiert auf einer firmeneigenen und patentierten KI-Plattform, die Gehirnsignale verarbeitet und übersetzt. Statt nur einzelne Momentaufnahmen zu machen, können die Nutzer eine langfristige Aufzeichnung ihrer Daten anlegen. So lässt sich laut dem Anbieter besser verstehen, wie sich die eigenen kognitiven Muster im Laufe der Zeit verändern.

Technologie für den modernen Alltag

Die neuen Neurable One Kopfhörer arbeiten mit KI. © Neurable

Dr. Ramses Alcaide, CEO und Mitgründer von Neurable, sieht in dem neuen Produkt einen großen Meilenstein: "Neurable One ist das Produkt, auf das wir seit mehr als einem Jahrzehnt hingearbeitet haben. Es nimmt alles, was wir darüber gelernt haben, die Gehirnerfassung aus dem Labor zu holen, und macht es im Alltag intuitiv und nützlich."

Das Ziel sei es, neurotechnologische Messungen vollkommen reibungslos in ohnehin genutzte Alltagsgegenstände zu integrieren. "Unsere Vision war schon immer eine Zukunft, in der das Verständnis des eigenen Gehirns so nahtlos ist wie das Verfolgen von Schritten oder das Überprüfen der Herzfrequenz", so Alcaide weite

Einsatzbereiche für das smarte Wearable

Der intelligente Kopfhörer wurde laut Hersteller für verschiedenste Tagesroutinen entworfen – von Arbeit und Studium bis hin zu Meditation und Entspannung. Um die Funktionen greifbar zu machen, nennt das Unternehmen folgende Anwendungsbeispiele, die sich direkt in den Alltag integrieren lassen:

Berufstätige können genau erkennen, wann sie am besten für Aufgaben gerüstet sind, die einen starken Fokus erfordern.

können genau erkennen, wann sie am besten für Aufgaben gerüstet sind, die einen starken Fokus erfordern. Studierende haben die Möglichkeit, die Reserven ihrer "Gehirnbatterie" während langer Lerneinheiten besser im Blick zu behalten.

haben die Möglichkeit, die Reserven ihrer "Gehirnbatterie" während langer Lerneinheiten besser im Blick zu behalten. Privatpersonen können ihre mentale Leistung langfristig überwachen und die Technologie für gezielte Entspannungsübungen einsetzen.

Mit diesem Ansatz möchte der Entwickler eine Welt schaffen, in der tiefere Einblicke in den eigenen Geist dabei helfen, besser zu leben, zu arbeiten und sich rundum wohlzufühlen – ganz ohne spezielles Zusatzequipment.