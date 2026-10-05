Familienausflüge
Mit dem Familienland*Pass günstig durch den Herbst
Der „Bunte Herbst" läuft: 15 Partnerbetriebe bieten zusätzliche Rabatte und Aktionen. Dazu kommen die ganzjährigen Angebote der rund 500 Partnerbetriebe des Familienland*Passes.
Auch interessant
Ob Ausflugsziel, Tierbegegnung oder Kulturentdeckung: „Gemeinsam Zeit verbringen und die Vielfalt des Landes entdecken", freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).
Sparen mit Spaß
„Im Herbst gibt es besonders viele Möglichkeiten, die Freizeit aktiv zu gestalten und das Familienbudget zu entlasten", sagt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH.
Der „Bunte Herbst" lockt dazu, Lieblingsorte neu zu entdecken und frische Ausflugsziele im Land kennenzulernen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden