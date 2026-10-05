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Mit dem Familienland*Pass günstig durch den Herbst

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Mit der Familie unterwegs.
© Familienland*Pass
Herbst-Spaß zum Sparpreis: Mit dem Familienland*Pass sparen Familien in Niederösterreich bis 15. November bei Ausflügen und Freizeit.
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Der „Bunte Herbst" läuft: 15 Partnerbetriebe bieten zusätzliche Rabatte und Aktionen. Dazu kommen die ganzjährigen Angebote der rund 500 Partnerbetriebe des Familienland*Passes.

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Ob Ausflugsziel, Tierbegegnung oder Kulturentdeckung: „Gemeinsam Zeit verbringen und die Vielfalt des Landes entdecken", freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Sparen mit Spaß

„Im Herbst gibt es besonders viele Möglichkeiten, die Freizeit aktiv zu gestalten und das Familienbudget zu entlasten", sagt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH.

Der „Bunte Herbst" lockt dazu, Lieblingsorte neu zu entdecken und frische Ausflugsziele im Land kennenzulernen.

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