Kapuzinerberg bekommt neue Felssicherung

Bestehende Schutzanlagen weisen teilweise Schäden auf.

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Mit heute starten am Kapuzinerberg weitere Arbeiten zur Felssicherung. Oberhalb der Liegenschaften Arenbergstraße 1 und Arenbergstraße 25 erneuert die Stadt Salzburg bestehende Schutzanlagen und errichtet neue Steinschlagschutznetze. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2026.

Die bestehenden Schutzanlagen entsprechen teilweise nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und weisen Schäden auf. Im Bereich oberhalb der Arenbergstraße 1 wird ein rund vier Meter hohes und 130 Meter langes Steinschlagschutznetz errichtet. Oberhalb der Arenbergstraße 25 wird ein bis zu vier Meter hohes, V-förmiges Schutznetz im Fels verankert. Zusätzliche Geflechtsauflagen sollen bei beiden Anlagen auch kleinere Steine zurückhalten. Für die gesamten Felssicherungsmaßnahmen investiert die Stadt Salzburg 378.000 Euro brutto.

Sehr steiles Gelände

Wegen der Lage im steilen Gelände sind dafür auch Hubschrauberflüge und Bohrarbeiten notwendig.