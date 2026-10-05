Bettelalm-Chefin wird vermisst

Große Sorge um die Inhaberin des Wiener Kult-Lokals Bettelalm: Petra R. (39) wird seit Samstag vermisst.

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Die 39-Jährige wurde zuletzt in der Wiener Innenstadt gesehen, seither fehlt von ihr jede Spur. Ihre Angehörigen hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Petra R. stammt aus Velden in Kärnten und wurde zuletzt am Samstagnachmittag in der Kärntner Straße im. 1. Bezirk gesehen. Nach 15 Uhr verliert sich ihre Spur.

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Die Vermisste ist zwischen 160 und 165 Zentimeter groß und hat dunkelbraunes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen braunen, eleganten Hosenanzug.

Familie und Freunde haben einen Suchaufruf veröffentlicht und bitten Personen, die Petra R. seit Samstag gesehen haben oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Die Angehörigen hoffen insbesondere auf Hinweise aus dem Bereich der Wiener Innenstadt. Jede Beobachtung könnte bei der Suche nach der Vermissten hilfreich sein.