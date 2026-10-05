10 Dinge, die Sie im Herbst unbedingt machen müssen

Spaziergänge durch den bunten Wald, ein Ausflug aufs Kürbisfest oder Drachensteigen: Die schönsten Aktivitäten für die neue Jahreszeit.

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Goldenes Licht, bunt gefärbte Wälder und stürmische Zeiten: Zehn Ideen, die uns so richtig Lust auf den Herbst machen und uns das Ende des Sommers versüßen.

Kürbis & Sturm

Kulinarisch bringt uns der Herbst nach sommerlichen Salaten und fruchtigen Spritzern jetzt ein bisschen wohliges Comfort Food: Wenige Gerichte läuten die Saison so köstlich ein, wie eine warme Kürbissuppe. Zu trinken gibt es im Weinland Österreich jetzt natürlich einen herrlichen Sturm.

Spaß im Freien

Auch wenn es draußen langsam kühler wird, lohnt es sich, eine Jacke überzuziehen und rauszugehen. Jetzt ist die beste Zeit für romantische Spaziergänge durch den Wald oder um unsere Drachen steigen zu lassen - das macht nicht nur den Kindern Spaß! Unser zehn Favoriten für die Bucket List im Herbst:

Herbstspaziergang im Wald: Das bunte Laub und die frische Luft tun Körper und Seele gut. Ob allein, mit Freunden oder der Familie - eine Runde durch den Wald muss einfach sein. Kürbisfest: Herbstzeit ist Kürbiszeit. Machen Sie sich auf und besuchen einen der schönen Kürbishöfe rund um Wien. Sturm trinken: Der süße Most ist jetzt zu herbem Sturm vergoren. Er passt besonders gut zu deftigem Essen, das jetzt, wo es nicht mehr so heiß ist, auch wieder schmeckt. Achtung, übertreiben Sie es nicht! Sonst schlägt er Ihnen auf die Verdauung. Drachen steigen: Nicht nur im Glas gibt es Sturm, auch die Natur dreht auf und lässt uns den Wind um die Ohren pfeifen. Das sind optimale Bedingungen zum Drachensteigen! Auszeit in der Therme: Nach der Urlaubs- und Freibadsaison müssen wir jetzt nicht auf dem Trockenen sitzen. Österreich hat wunderschöne Thermen mit großartigen Wellnessangeboten zu bieten. Gönnen Sie sich! Ins Museum: Ein bisschen Kultur bringt Abwechslung ins Leben und bildet uns. Suchen Sie sich ein Museum aus, das Sie noch nicht kennen, oder eine neue Ausstellung, die Sie nicht verpassen wollen. Es ist das perfekte Programm für Regentage. Kastanienfiguren basteln: Sie haben vom Herbstspaziergang durch den Wald einen Sack Kastanien mitgebracht? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und basteln daraus kleine Figuren, süße Tiere oder Fantasiegebilde. Ein Vergnügen für die ganze Familie! Pumpkin Spice Latte: Das Getränk der Saison gibt es fertig aus dem Coffeeshop oder Sie machen es einfach selbst. Granny Hobbies: Jetzt ist die beste Zeit, um sich an ein Strick- oder Häkelprojekt zu machen. Mit ein wenig Glück sind Sie dann vor dem Ende des Winters fertig. Ab auf die Couch: Eine kuschelige Decke, eine schöne Tasse Tee und ein gutes Buch oder eine neue Serie - jetzt ist endlich die Zeit dafür!

Der Herbst bietet so viele Möglichkeiten, langweilig wird es da bestimmt nicht!