Leiche aus Donau geborgen

Bei der Leiche handelt es sich wohl um die vermisste 57-jährige Frau.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei Hollenburg an der Donau (Niederösterreich) wurde ein trauriger Fund gemacht. Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichten, handelt es sich um die Leiche einer Frau.

Seit dem 25. September wird in Krems eine 57-jährige Frau als vermisst gemeldet. Freunde und Familie starteten auch eine Suchaktion über "facebook".

Feuerwehr barg Leiche

Bei der Leiche dürfte es sich um die Frau handeln, eine Obduktion steht aber noch aus. Die Leiche wurde am rechten Donauufer in der Nähe des Yachtclubs angeschwemmt. Die Frau wurde von der Feuerwehr Krems Süd geborgen.

Petra K. (57) stammte aus dem Kremser Stadtteil Mitterau und wurde seit dem 25. September als vermisst gemeldet. Die Todesursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Ein Fremdverschulden wird aber derzeit ausgeschlossen.