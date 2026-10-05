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Lange Ermittlungen

Elf Kilo Koks: Drogenbande ging Ermittlern ins Netz

© LPD Wien
Seit Monaten sind die Drogenfahnder den Verdächtigen auf der Spur.
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Seit Monaten waren Wiener Ermittler einer Drogendealerbande auf den Fersen, vergangene Woche ist die "Koks-Connection" zerschlagen worden: Einsatzkräfte des Landeskriminalamts und der Sondereinheit WEGA nahmen sechs Verdächtige fest. Elf Kilogramm Kokain wurden sichergestellt, unter anderem in einem niederösterreichischen Hotelzimmer.

"Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führte seit Anfang Juni 2026 Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die im Bereich des Suchtmittelhandels tätig sein soll", erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer. Am vergangenen Donnerstag eruierten die Fahnder einen Aufenthaltsort der Bande. "Mit Unterstützung der WEGA konnte eine Zielperson ausfindig gemacht und in weiterer Folge unter Observation gestellt werden", sagte Steirer.

Verdächtige aus Albanien und Italien

Am Ende klickten für sechs Männer die Handschellen: Drei Albaner im Alter von 46, 42 und 38 Jahren und drei Italiener, 72, 53 und 23 Jahre, wurden festgenommen. Die Amtshandlung erfolgte laut den Angaben im Umkreis der Stadtgemeinde Schwechat. Nähere Details wurden nicht öffentlich gemacht.

Die Ermittler sicherten dabei eine Schlüsselkarte zu einem Hotelzimmer in Niederösterreich. Bei der Durchsuchung stellten sie "eine größere Menge Kokain, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone sicher. Insgesamt konnten rund elf Kilogramm Kokain sichergestellt werden", so die Polizeisprecherin.

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