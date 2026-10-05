Saisonbilanz
650.000 Badegäste in Klagenfurter Strandbäder
Was für ein Sommer! Mit 4. Oktober ging im Strandbad Klagenfurt eine Rekordsaison zu Ende. Prächtiges Sommerwetter, ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und rund 452.000 Besucher im Strandbad Klagenfurt haben diese Badesaison zu einer ganz besonderen gemacht. In allen drei Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt konnten mehr als 650.000 Gäste gezählt werden.
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Die Digitalisierung macht auch vor den Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt nicht halt: So wurden heuer um 126% mehr Tageskarten und 70% mehr Saisonkarten online gekauft als noch 2025.
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