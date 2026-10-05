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Saisonbilanz

650.000 Badegäste in Klagenfurter Strandbäder

Sommerbilanz Standbäder
© Stadtwerke Klagenfurt
Zum Vergleich: Im Vorjahr plantschten 563.000 Gäste in den Strandbädern Klagenfurt, Loretto und Maiernigg.
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Was für ein Sommer! Mit 4. Oktober ging im Strandbad Klagenfurt eine Rekordsaison zu Ende. Prächtiges Sommerwetter, ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und rund 452.000 Besucher im Strandbad Klagenfurt haben diese Badesaison zu einer ganz besonderen gemacht. In allen drei Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt konnten mehr als 650.000 Gäste gezählt werden.

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