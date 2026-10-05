"Was ich anhatte"-Ausstellung im Linzer Rathaus

In einem Begleit-Workshop für Jugendliche wird die Frage geklärt, warum wir bei Anzüglichkeiten fast automatisch die Frage "Was hattest du an?" stellen.

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Jede dritte Frau hat mindestens einmal im Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Im Alten Linzer Rathaus wird von 5. bis 15. Oktober die Wanderausstellung "Was ich anhatte" gezeigt. 12 Geschichten und Kleidungsstücke zeigen, dass sexuelle Übergriffe alltäglich für Frauen sind – unabhängig von Alter, sozialem Hintergrund oder dem getragenen Outfit.

Diese Wanderausstellung macht die Erfahrungen von Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, anonym öffentlich. Kein voyeuristischer Blick auf die Tat, sondern eine vielschichtige Installation persönlicher Kleidungsstücke und Aussagen entschlossener Frauen.

Traumapädagogen anwesend

Die Ausstellung thematisiert sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung und traumatische Erfahrungen. Die Inhalte können belastend sein. In den Ausstellungsräumlichkeiten befinden sich daher mehrere Rückzugsorte, wenn man eine Pause benötigt.

An mehreren Ausstellungstagen sind psychosoziale Arbeiter oder Sozial- und Traumapädagogen anwesend, die für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.



Schau hat täglich von 9 bis 18 Uhr (Sonntag geschlossen) bei freiem Eintritt geöffnet. Altersempfehlung: ab 14 Jahren.