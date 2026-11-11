Winterflugplan
Comeback: Flydubai nimmt Flugverbindung nach Salzburg wieder auf
Flydubai nimmt mit 12. Dezember die Mitte September ausgesetzten Direktflüge nach Salzburg wieder auf. Geflogen wird drei Mal pro Woche. Die staatliche Fluglinie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Mozartstadt seit 2021 im Angebot. Ende Februar 2026 war die Verbindung wegen des Iran-Kriegs jedoch schon einmal für vier Monate eingestellt worden.
Auch interessant
Laut Airline bietet die Strecke Reisenden aus den VAE Zugang zu kulturellen Highlights und beliebten Winterurlaubszielen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden