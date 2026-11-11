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Winterflugplan

Comeback: Flydubai nimmt Flugverbindung nach Salzburg wieder auf

Flydubai
© Markus Mainka - stock.adobe.com
In den Weihnachtsferien kann wieder direkt in die Emirate geflogen werden.
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Flydubai nimmt mit 12. Dezember die Mitte September ausgesetzten Direktflüge nach Salzburg wieder auf. Geflogen wird drei Mal pro Woche. Die staatliche Fluglinie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Mozartstadt seit 2021 im Angebot. Ende Februar 2026 war die Verbindung wegen des Iran-Kriegs jedoch schon einmal für vier Monate eingestellt worden.

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