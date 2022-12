Luxus-Punsch kostet 500 Euro im 5-Sterne-Hotel

Es spielt keine Rolle, ob man alleine reserviert oder bis zu acht Personen bucht.

Innere Stadt. Das Ritz Carlton Vienna sorgt derzeit für erhitzte Gemüter. Wer heuer in der Atmosphere Rooftop Bar im 8. Stock des Fünf-Sterne-Hotels am Schubertring die beheizten Ski-Gondeln aus dem Salzburger Land mieten möchte, muss sehr tief ins Geldbörserl greifen: Gäste zahlen auf der Dachterrasse beim Urban-Après-Ski ein Vermögen. Für Punsch, heiße Schokolade, Trüffel-Leberkäsesemmeln, Kaiserschmarrn und Fondues muss man 500 Euro hinblättern. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man alleine, zu zweit, zu sechst oder acht einen Zeit-Slot für die Gondeln mietet.

Preise wegen erhöhtem Aufwand angehoben

Nachgefragt. ÖSTERREICH fragte nach und wurde bestätigt: „Die Mindestkonsumation beträgt 500 Euro. Gäste sind verwirrt. Aufgrund der hohen Nachfrage, der hohen Qualität und des Aufwandes mit Fondue & Co. mussten wir das Preis­modell anpassen“.

In den vier großen Gondeln für bis zu acht Personen (mit Fondue bis zu sechs) und eine kleine Gondel für bis zu sechs Personen (mit Fondue bis zu vier) könne man ohnehin die 500 Euro auf alle aufteilen, wird argumentiert. Punsch komme auf 7 Euro, Ofenkartoffel auf 8 Euro, Trüffel-Leberkäsesemmel sowie der Kaiserschmarrn auf je 10 Euro und Fondue auf 29 Euro (pro Person).

Wer nur zum Punschtrinken kommt, sollte trinkfest sein: In der großen Gondel müsste jeder in 3,5 Stunden 9 und in der kleinen gar 12 Punsche trinken. Prost!