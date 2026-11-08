Salzburg verschärft Vorschriften für neue Hundebesitzer

Der theoretische Sachkundekurs muss künftig persönlich besucht werden. Zusätzlich sind praktische Unterrichtseinheiten vorgeschrieben. Ab Juli plant das Land verstärkte Kontrollen.

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Salzburg. Wer sich in Salzburg erstmals einen Hund anschafft, muss künftig strengere Ausbildungsvorschriften erfüllen. Ab 15. November ist der theoretische Sachkundekurs ausschließlich in Präsenz zu absolvieren. Eine Teilnahme über das Internet ist dann nicht mehr möglich. Zusätzlich müssen Hundehalter praktische Kenntnisse im richtigen Umgang mit ihrem Vierbeiner nachweisen. Die neuen Vorgaben gelten unabhängig von der Hunderasse. Ob Dackel, Schäferhund oder Golden Retriever, entscheidend ist, dass die Besitzer über ausreichende Kenntnisse zur Haltung und Betreuung ihres Tieres verfügen.

Bereits seit 1. Juli müssen Menschen, die sich in Salzburg erstmals einen Hund anschaffen, vor dem Kauf einen theoretischen Sachkundekurs absolvieren. Mit der Umstellung auf verpflichtende Präsenzveranstaltungen sollen angehende Hundehalter noch besser auf ihre Verantwortung vorbereitet werden.

Vier Stunden Theorie und zwei Stunden Praxis

Der Sachkundenachweis umfasst insgesamt sechs Unterrichtsstunden. Davon entfallen vier Stunden auf die theoretische Ausbildung und zwei Stunden auf praktische Übungen mit dem Hund. Im theoretischen Teil werden grundlegende Fragen zur Hundehaltung behandelt. Dazu gehört beispielsweise, welche Hunderasse zu den jeweiligen Lebensumständen passt, welche Bedürfnisse ein Hund hat und welche laufenden Kosten auf seinen Besitzer zukommen.

Strengere Kontrollen ab Sommer geplant

Mit den neuen Ausbildungsvorschriften sollen Hundehalter besser auf mögliche Herausforderungen im Alltag vorbereitet werden. Die verpflichtenden Kurse sollen außerdem dazu beitragen, dass sich Interessenten bereits vor dem Hundekauf intensiv mit den Anforderungen der Tierhaltung auseinandersetzen. Das Land Salzburg plant, die Einhaltung der Vorschriften ab Juli verstärkt zu kontrollieren.

Damit soll sichergestellt werden, dass neue Hundehalter den erforderlichen Sachkundenachweis tatsächlich erwerben und über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Die Ausbildung soll nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Hunden fördern, sondern auch das Zusammenleben zwischen Hundehaltern, anderen Menschen und Tieren erleichtern.