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Scherben statt Prost

Lkw verlor Ladung: Bierkisten krachten auf Fahrbahn

Viele zerbrochene Bierflaschen und Kisten liegen nach einem Unfall verstreut auf der Straße.
© FF St. Michael
Scherbenmeer statt Biergenuss: In St. Michael im Lungau landeten am Dienstagmorgen zahlreiche Bierkisten auf der Straße. 28 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um die Fahrbahn von Glasscherben und Bierschaum zu befreien.
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Salzburg. Für Bierliebhaber war dieser Anblick alles andere als erfreulich: Am frühen Dienstagmorgen verwandelte sich ein Kreisverkehr in St. Michael im Lungau in ein Scherbenmeer. Ein Lkw verlor aus bislang ungeklärter Ursache Teile seiner Ladung. Dutzende Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn, Flaschen zerbrachen und das Bier verteilte sich auf der Straße.

Der kuriose Unfall ereignete sich im Kreisverkehr, an dem die B99 auf die B96 trifft. Die roten Getränkekisten lagen verstreut auf dem Asphalt, dazwischen Glasscherben und Bierschaum. Was genau dazu führte, dass die Ladung vom Lkw fiel, ist bisher nicht bekannt.

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28 Florianis im Einsatz

Für die Aufräumarbeiten rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael und St. Margarethen aus. Insgesamt 28 Einsatzkräfte sicherten den betroffenen Bereich, sammelten die verstreuten Kisten ein und reinigten anschließend die verschmutzte Fahrbahn.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Gegen 7.30 Uhr waren die Arbeiten laut Feuerwehr abgeschlossen und der Kreisverkehr konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Feuerwehrleute räumen zahlreiche Bierkisten und zerbrochene Flaschen auf einer Straße auf.
Mehrere Kisten Bier wurden auf die Fahrbahn geschleudert. © FF St. Michael

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Wie groß der entstandene Schaden ist und wie viel Bier tatsächlich verloren ging, war zunächst noch unklar. Auch die genaue Ursache für den Ladungsverlust wird noch ermittelt.

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