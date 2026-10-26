Feuerwehr-Übung löst Feuerwehr-Einsatz aus

Ein mysteriöser Feuerschein über Ponfeld sorgte am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kärnten.

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Die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Tigring sowie die Löschgruppe Kreggab wurden alarmiert, nachdem ein Feuerschein gesichtet worden war. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg, um den vermeintlichen Brand zu überprüfen.

Statt Brandherd wartete eine Übung

Am Einsatzort folgte die Überraschung: Das Feuer war Teil einer angemeldeten Übung der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz. Ein tatsächlicher Brand lag also nicht vor.

Die ausgerückten Kräfte konnten wieder abrücken und ihre Einsatzbereitschaft herstellen. Aus dem vermeintlichen Feuer-Notfall wurde damit ein ungewöhnlicher Einsatz, bei dem sich die Kärntner Feuerwehren gewissermaßen selbst gegenüberstanden.