Kult-Stimme von Bugs Bunny ist tot

Er lieh Bugs Bunny, Daffy Duck und vielen weiteren Zeichentrickfiguren seine Stimme – jetzt ist Eric Bauza überraschend gestorben.

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Für Fans der legendären "Looney Tunes" ist es eine traurige Nachricht: Eric Bauza, einer der bekanntesten Sprecher der Kultfiguren, ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb der 46-Jährige überraschend. Nach Angaben der Gerichtsmedizin von Los Angeles County wurde er tot in seinem Zuhause aufgefunden. Als Todesursache wurde eine hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung festgestellt.

Seine Stimme kennt fast jeder

Bauza war seit 2001 in der Branche tätig und sammelte im Laufe seiner Karriere mehr als 400 Rollen als Synchronsprecher. © Variety via Getty Images

Bauza war seit 2001 in der Branche tätig und sammelte im Laufe seiner Karriere mehr als 400 Rollen als Synchronsprecher. Besonders bekannt wurde er als Stimme von Bugs Bunny und Daffy Duck. Seit 2018 lieh er Bugs Bunny in verschiedenen Produktionen seine Stimme und führte diese Arbeit bis 2026 fort.

Doch damit nicht genug: Auch Figuren wie Schweinchen Dick, Tweety, Sylvester, Marvin der Marsianer, Yosemite Sam, Elmer Fudd und der Road Runner gehörten zu seinem Repertoire. Mit seiner Vielseitigkeit prägte Bauza die moderne Stimme zahlreicher Klassiker.

Drei Emmy-Auszeichnungen

Sein Talent wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Bauza gewann zwischen 2022 und 2025 insgesamt drei Children’s and Family Emmy Awards. Zu seinen bekannten Projekten zählten unter anderem "Space Jam: A New Legacy" aus dem Jahr 2021 sowie das diesjährige "Coyote vs. Acme".

Der Animationsfilm sorgte zuvor für Schlagzeilen, weil das Studio Warner Bros. zunächst auf eine Veröffentlichung verzichtet hatte. Nach einer Kampagne von Fans und Beteiligten fand der Film schließlich einen Verleih und wurde zum Kinoerfolg.

Familie kündigt weitere Details an

Die Familie veröffentlichte die Nachricht vom Tod des Sprechers auf seinem Instagram-Account. In der Mitteilung hieß es, Bauza sei plötzlich verstorben. Weitere Einzelheiten sollten später folgen.

Mit seinem Tod verliert die Animationsbranche einen vielfach ausgezeichneten Künstler, dessen Stimme Generationen von Fans mit bekannten Zeichentrickfiguren verband.