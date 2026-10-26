Ansprache
Van der Bellen: "Wir alle sind das Volk"
Der Bundespräsident wandte sich auf Deutsch, Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch an die Österreicher "und alle, die in Österreich leben".
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Er erinnerte an die ersten Schritte Österreichs in die immerwährende Neutralität von vor 71 Jahren, den Abzug der fremden Truppen und blickte zurück auf die Schrecken der nationalsozialistischen Diktatur.
Mitschuld am Holocaust
Mit Blick auf die Terrorherrschaft der Nazis betonte Van der Bellen die Mitschuld der Österreicher am Holocaust.
Der Bundespräsident in seiner Rede wörtlich:
“Am Ende stand der Holocaust, das Menschheitsverbrechen schlechthin, an dem auch viele Österreicher mitschuldig waren.”
Alexander Van der Bellen
Kompromiss auf Österreichisch
VdB warnte im hier und jetzt vor einer Spaltung des Landes, die die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik gefährde. Stattdessen empfahl er den "guten Kompromiss", die Bereitschaft, "den ersten Schritt aufeinander zuzugehen".
"Das Volk sind wir schon alle"
Die Kernbotschaft der Ansprache des Bundespräsidenten war seine Definition des Volkes. Nicht gewisse Menschen in Österreich seien "das wahre Volk".
Die Botschaft aus der Hofburg lautet hingegen: "Das Volk sind wir schon alle."
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