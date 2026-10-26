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Drama

Autofahrer starb vier Tage nach Crash mit Lkw

Unfall in einem Tunnel mit einem beschädigten blauen LKW, einem Auto und Einsatzkräften vor Ort.
© Feuerwehr Mittersill
Der 68-Jährige ist seinen Verletzungen im Spital erlegen.
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Salzburg. Nach einem tragischen Unfall am 21. Oktober in Mittersill kämpften Salzburger Ärzte vier Tage lang um das Leben eines 68-Jährigen. Jedoch vergeblich, der Pinzgauer erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

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Zwei Verletzte

Zu dem Unglück kam es am Mittwochmittag auf der Felbertauernstraße. Laut Polizei war der 68-jährige Autofahrer, der in Richtung Lienz fuhr, bei einer Tunneleinfahrt frontal mit einem Lkw kollidiert, der aus der entgegengesetzten Richtung gekommen war.

Schwerer Unfall mit Lkw und Auto in einem Tunnel, beide Fahrzeuge stark beschädigt.
Tragischer Unfall auf der Felbertauernstraße in Salzburg. © Feuerwehr Mittersill

Der 68-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, wo der Pinzgauer Tage später verstarb.

Der Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert. Ein Alkotest war beim Autofahrer aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht möglich. Die Unfallursache ist nicht bekannt.

Unfallstelle auf der Felbertauernstraße mit Einsatzfahrzeugen und Rettungskräften in Salzburg.
Tragischer Unfall auf der Felbertauernstraße in Salzburg. © Feuerwehr Mittersill

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