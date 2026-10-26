Autofahrer starb vier Tage nach Crash mit Lkw

Der 68-Jährige ist seinen Verletzungen im Spital erlegen.

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Salzburg. Nach einem tragischen Unfall am 21. Oktober in Mittersill kämpften Salzburger Ärzte vier Tage lang um das Leben eines 68-Jährigen. Jedoch vergeblich, der Pinzgauer erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zwei Verletzte

Zu dem Unglück kam es am Mittwochmittag auf der Felbertauernstraße. Laut Polizei war der 68-jährige Autofahrer, der in Richtung Lienz fuhr, bei einer Tunneleinfahrt frontal mit einem Lkw kollidiert, der aus der entgegengesetzten Richtung gekommen war.

Tragischer Unfall auf der Felbertauernstraße in Salzburg. © Feuerwehr Mittersill

Der 68-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, wo der Pinzgauer Tage später verstarb.

Der Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert. Ein Alkotest war beim Autofahrer aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht möglich. Die Unfallursache ist nicht bekannt.