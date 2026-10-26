Konzert-Sensation: Santana rockt die Burg Clam!

Sensationeller Coup für die heimische Live-Szene: Gitarren-Gott Carlos Santana geht mit seiner Band auf große Welttournee und macht im Sommer 2027 für ein spektakuläres Open-Air-Konzert in auf der geschichtsträchtigen Burg Clam Station.

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Für alle Rockfans in Österreich ist das die Konzertnachricht des Jahres. Der mehrfache Grammy-Preisträger und Musiker der Rock and Roll Hall of Fame hat seine mit Spannung erwartete "Planet of Free Will Global Tour 2027" offiziell angekündigt. Im Rahmen dieser weltweiten Konzertreise bringen Santana ihren hochenergetischen Signature-Sound und elektrisierende Live-Darbietungen im kommenden Sommer nach ganz Europa und Nordafrika. Für das heimische Publikum gibt es dabei einen ganz besonderen Grund zur Freude: Am Mittwoch, dem 21. Juli 2027, gastiert die Ausnahmeformation auf der legendären Burg Clam in Oberösterreich und verwandelt die malerische Festung in ein brodelndes Gitarrenmeer.

Der offizielle Ticketverkauf startet in Kürze. Fans können sich im Rahmen eines Vorverkaufs bereits ab Dienstag, dem 27. Oktober, die ersten Karten sichern. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzerthighlight beginnt schließlich am Freitag, dem 30. Oktober, direkt über die offizielle Website Santana.com.

Carlos Santanas Friedensbotschaft für die Welt

Hinter dem Titel der weltweiten Konzertreise steht eine tiefgründige Philosophie, die Carlos Santana persönlich am Herzen liegt. Die Tour soll mehr als nur ein musikalisches Feuerwerk werden, wie der Gitarren-Virtuose in einem bewegenden Statement erklärt: "Unsere Absicht, Beweggründe und unser Ziel ist es, ein tieferes Bewusstsein dafür zu wecken, dass dies der Planet des freien Willens ist und dass jeder von uns die Macht hat, Einheit über Spaltung, Harmonie über Konflikt und Liebe über Angst zu wählen."

Jedes einzelne Konzert soll nach dem Willen des Bandleaders zu einer Oase des friedlichen Miteinanders werden. Santana führte weiter aus: "Bei jedem Santana-Konzert bringen und teilen wir Einheit, Harmonie und Verbundenheit mit jeder einzelnen Note. Wir erinnern jeden daran, dass wir den freien Willen haben, ein höheres Bewusstsein zu wählen und für das höchste Wohl aller zu leben."

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Alle Stationen der weltweiten Tournee im Überblick

Die mit Spannung erwartete Welttournee feiert ihren Auftakt am Mittwoch, dem 30. Juni 2027, in der berühmten The O2 Arena in London. Von Großbritannien aus reist die Formation weiter nach Frankreich, wo am Mittwoch, dem 7. Juli 2027, ein Konzert in der Accor Arena in Paris auf dem Spielplan steht, für das der reguläre Vorverkauf am Freitag, dem 20. November, startet. Es folgt ein Abstecher in die Schweiz am Donnerstag, dem 8. Juli 2027, beim Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz, ehe die Band nach Deutschland weiterzieht. Dort stehen Auftritte am Samstag, dem 10. Juli 2027, im SparkassenPark in Mönchengladbach sowie am Mittwoch, dem 14. Juli 2027, in der Brita Arena in Wiesbaden auf dem Programm.

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Weiter geht die Reise nach Italien mit Konzerten am Samstag, dem 17. Juli 2027, im Rahmen der Kulturhauptstadt Pordenone sowie am Sonntag, dem 18. Juli 2027, beim renommierten Lucca Summer Festival, für die Tickets bereits erhältlich sind. Nach dem großen Österreich-Auftritt am Mittwoch, dem 21. Juli 2027, auf Burg Clam geht es direkt weiter nach Tschechien, wo am Donnerstag, dem 22. Juli 2027, der Schlossgarten Zámecká zahrada in Slavkov u Brna bespielt wird. Es folgen Stationen in Polen am Samstag, dem 24. Juli 2027, in der TAURON Arena Krakau und in Deutschland am Sonntag, dem 25. Juli 2027, auf der Freilichtbühne Peißnitz in Halle. Das große Tour-Finale steigt in Skandinavien mit Shows am Mittwoch, dem 28. Juli 2027, im Oslo Spektrum in Norwegen sowie am Samstag, dem 31. Juli 2027, beim Kaivopuisto Blues in Helsinki in Finnland, wofür der Vorverkauf ebenfalls bereits läuft.