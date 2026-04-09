Anlagebetrug: 56-Jährige verlor über 100.000 Euro

Erst als die Salzburgerin ihren Gewinn einfordern wollte, flog der Betrug auf.

Eine 56-jährige Flachgauerin ist zwischen Dezember 2025 und Ende März 2026 von Betrügern um knapp über 100.000 Euro gebracht worden.

Die Frau wurde von noch unbekannten Tätern zu einem angeblichen Aktienkauf animiert und überwies laut Polizei mehrfach Geld auf ein Konto. Dabei standen die Täter über einen Messengerdienst regelmäßig in Kontakt mit der Frau.

Erst als das Opfer die Auszahlung des vermeintlichen Gewinns forderte und weitere Zahlungen gefordert wurden, bemerkte es den Betrug.