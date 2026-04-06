Osterkalorien verbrennen: Mit diesen Experten-Tipps sind Sie schnell wieder in Topform

Schokohasen, Osterschinken und das obligatorische Schoko-Ei: Am Osterwochenende haben wir es uns so richtig gut gehen lassen. Jetzt meldet sich aber langsam das schlechte Gewissen. Keine Sorge: Mit ein paar gezielten Übungen purzeln die Feiertagskilos schneller, als ein Schokohase in der Sonne.

Schokoladeneier als kleiner Snack im Büro, Oster-Abendessen mit den Freunden und am Sonntag dann der große Oster-Brunch mit der Familie: Ostern ist ein Schlemm-Fest. Doch den Feiertagskilos sagen wir jetzt ganz einfach den Kampf an. Wir präsentieren Ihnen vier absolute Fatburner-Übungen und smarte Alltags-Hacks, mit denen Sie die Extra-Kilos vom Oster-Wochenende schnell wieder in den Griff bekommen.

Die Top 4 Fatburner-Workouts gegen die Oster-Kilos

Laufen mit hochgezogenen Knien (High Knees)

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Sie wollen schnelle Ergebnisse? Dann ist diese Übung Ihr bester Freund! Das Laufen auf der Stelle mit bis zur Hüfte hochgezogenen Knien bringt Ihr Herz-Kreislauf-System so richtig auf Hochtouren. Diese hochintensive Bewegung lässt Ihren Puls in die Höhe schießen und stählt gleichzeitig Beine und Po. Nehmen Sie die Arme dynamisch mit! Je explosiver die Bewegung, desto heftiger schmilzt das Fett.

So geht's:

Laufen Sie auf der Stelle und ziehen Sie die Knie dabei so hoch wie möglich (idealerweise bis zur Hüfte). Die Arme schwingen dynamisch mit. Verbrennt 240 bis 350 Kalorien in nur 30 Minuten.

Der Bergsteiger (Mountain Climber)

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Diese Ganzkörper-Übung bringt Ihr Körperfett im Handumdrehen zum Purzeln.

So geht’s:

Starten Sie in der Liegestütz-Position und ziehen Sie abwechselnd und in schnellem Tempo die Knie in Richtung Brust. Der "Mountain Climber" treibt nicht nur den Schweiß auf die Stirn, sondern ist eine echte Geheimwaffe für eine straffe Bauchmuskulatur. Spüren Sie das Brennen? Dann machen Sie es genau richtig.

In nur 30 Minuten können Sie so bis zu 350 Kalorien verbrennen.

Schwimmen

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Schwimmen ist das ultimative Ganzkörper-Workout, das extrem effektiv Fett verbrennt, Muskeln aufbaut und Ihre Lungenkapazität pusht. Das Geniale daran: 30 Minuten lockeres Schwimmen killt genauso viele Kalorien wie eine halbe Stunde Joggen, ist aber sanft zu den Gelenken. Perfekt für alle, die eine schonende, aber wirksame Methode suchen.

Hampelmänner (Jumping Jacks)

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Wer hätte gedacht, dass ein Klassiker aus dem Schulsport so eine krasse Fitness-Waffe ist? Hampelmänner fordern den gesamten Körper und treiben den Puls in die Höhe.

So geht’s:

Suchen Sie sich einfach ein freies Plätzchen zu Hause und springen Sie los: Beine auf und zu, Arme über den Kopf!

Legen Sie sich Ihre absolute Lieblings-Playlist auf oder schauen Sie Ihre aktuelle Lieblings-Serie. So vergehen 25 Minuten wie im Flug und die Schokoeier sind längst Geschichte.

Alltags-Tipps

Sie haben heute absolut keine Lust auf ein richtiges Workout? Kein Problem. Auch im Alltag lassen sich die Feiertagskalorien spielend leicht verbrennen:

Spaziergang: Ein ausgiebiger, zügiger Spaziergang nach dem Essen wirkt Wunder. Er regt die Verdauung an und verbrennt nebenbei ordentlich Kalorien.

Frühjahrsputz: Wussten Sie, dass intensives Staubsaugen, Wischen oder Fensterputzen echte Kalorienfresser sind? So glänzt am Ende nicht nur die Wohnung, sondern auch Ihre Fitness-Bilanz.

Hobby als Workout: Wer etwa 45 Minuten reiten geht, trainiert Rumpf und Beine und hat die Kalorien des Osterschinkens schnell wieder vergessen.

Das Oster-Schlemmen war jeden Bissen wert und mit diesen Experten-Tipps sind Sie schnell wieder in Topform.