Muffins, Eis, Fondue: 5 geniale Ideen für Ihre übrigen Schokohasen

Osterzeit ist Schokozeit! Doch wenn der halbe Hase seit Tagen traurig auf dem Tisch steht, ist es Zeit für ein süßes Upcycling. Hier sind fünf köstliche und aufregende Ideen, wie Sie Ihre Schokoladenreste verwerten können.

Die Osternester waren prall gefüllt und die Ausbeute war riesig. Doch seien wir ehrlich: So lecker die Osterschokolade auch ist, irgendwann haben selbst die passioniertesten Naschkatzen genug davon. Bevor die süßen Langohren im hintersten Eck vergessen werden, hauchen wir ihnen neues Leben ein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus übrig gebliebenen Schokohasen echte Feinschmecker-Desserts und verführerische Getränke zaubern.

Heiße Schokolade

© Getty Images

Zutaten:

100 g Schokohasen-Reste

400 ml Pflanzenmilch (z.B. Hafer- oder Sojadrink)

2 EL Kakaopulver

1 Prise Zimt

Zubereitung

Zerkleinern Sie die Schokolade in einem Multizerkleinerer oder hacken Sie sie grob mit einem scharfen Messer. Erhitzen Sie Ihre Pflanzenmilch sanft in einem Topf. Vermengen Sie in der Zwischenzeit die gehackte Schokolade mit dem Kakaopulver und der Prise Zimt. Rühren Sie diese herrliche Schokoladen-Kakao-Mischung mit einem Schneebesen in die warme Milch, bis alles geschmolzen ist und himmlisch duftet.

Iced Schoko-Kaffee

© Getty Images

Zutaten

Eine Handvoll Schokoladenreste

Heißen Kaffee oder Espresso

Kalte Milch (oder Pflanzen-Alternative)

Eiswürfel

Zubereitung

Geben Sie die Schokoreste in Ihre Lieblingstasse. Bereiten Sie einen heißen Kaffee oder Espresso zu und gießen Sie ihn direkt über die Schokolade. Rühren Sie um, bis sie komplett zerschmolzen ist. Nehmen Sie ein großes Glas und füllen Sie es zur Hälfte mit Eiswürfeln und kalter Milch. Gießen Sie den heißen Schoko-Kaffee langsam in das Glas und rühren Sie einmal kurz um. Wenn Sie es besonders cremig mögen, schlagen Sie noch etwas Milch mit dem Stabmixer schaumig.

Saftige Schokoladenmuffins

© Getty Images

Zutaten

100 g Osterschokolade

25 g Butter

60 g Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl)

120 g Mehl

20 g ungesüßtes Kakaopulver

1 TL Backpulver

2 Eier

120 g Zucker

50 ml Wasser

40 g Crème Fraîche oder Sauerrahm

Zubereitung

Machen Sie die Schokofiguren klein und schmelzen Sie sie zusammen mit dem Öl und der Butter langsam über einem Wasserbad. Vermischen Sie Mehl, Kakaopulver und Backpulver in einer separaten Schüssel. Schlagen Sie den Zucker zusammen mit den Eiern in einer großen Schüssel schön schaumig auf. Rühren Sie erst das Wasser und die Crème Fraîche (oder den Sauerrahm) unter die Ei-Masse und heben Sie dann die leicht abgekühlte, geschmolzene Schokolade unter. Rühren Sie nun löffelweise die trockenen Zutaten ein, bis ein glatter, flüssiger Teig entsteht. Ab in die Förmchen damit! Bei 180 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft 160 Grad) im vorgeheizten Ofen für ca. 35 Minuten backen. Auskühlen lassen, mit Puderzucker bestäuben und reinbeißen.

Schoko-Eis am Stiel

© Getty Images

Zutaten

100 g zerbröckelte Schokohasen

200 ml Vollmilch

100 ml Rahm (Obers)

1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung

Milch, Rahm und Vanillezucker unter ständigem Rühren in einem Kochtopf sanft erhitzen (nicht aufkochen!). Den zerbröckelten Hasen nach und nach in die schäumende Mischung geben und unter Rühren vollständig schmelzen lassen. Die Schokomasse gut auskühlen lassen. Anschließend in Eisformen füllen, Stiele hineinstecken und für mindestens vier Stunden ab ins Gefrierfach.

Schokofondue mit frischen Früchten

© Getty Images

Zutaten

200 g Schokohasen-Reste

1 Schuss Obers oder 1 TL Kokosöl (macht die Schokolade geschmeidiger)

Frisches Obst nach Wahl: Erdbeeren, Bananen, Weintrauben, Apfelspalten

Optional: Marshmallows oder Kekse

Zubereitung

Brechen Sie die Schokolade in kleine Stücke. Schmelzen Sie sie zusammen mit dem Schuss Obers oder dem Kokosöl in einem hitzebeständigen Gefäß über dem Wasserbad. Das Obers verhindert, dass die Schokolade später zu schnell wieder aushärtet. Füllen Sie die flüssige Schokolade in ein Fondue-Gefäß (mit Stövchen) um. Schneiden Sie das Obst in mundgerechte Stücke. Jetzt heißt es nur noch: Aufspießen, eintauchen und genießen.

Wenn Sie momentan absolut keine Schokolade mehr sehen können: Schokohasen lassen sich hervorragend einfrieren. Einfach in kleine Stücke brechen, in einen luftdichten Behälter geben und einfrieren. So haben Sie auch im Sommer oder Herbst noch perfekte Schokodrops zum Backen.