Oster-Reste retten: So zaubern Sie aus Eiern, Schinken & Co. neue Gerichte

Ostern ist vorbei, das Festessen war ein Genuss, doch jetzt quillt der Kühlschrank über! Was tun mit den bunten Eiern, dem restlichen Osterschinken und dem trocken gewordenen Striezel? Wegwerfen kommt nicht infrage. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus den Oster-Resten echte Gourmet-Gerichte zaubern.
Ostern ist in Österreich ein echtes Schlemmerfest. Während zu Weihnachten oft experimentiert wird, setzen wir zu Ostern auf unsere kulinarischen Fixpunkte: Bunte Ostereier, saftiger Osterschinken und das geliebte Briochegebäck. Das Beste daran? Diese Zutaten sind die perfekte Basis für köstliches Restl-Essen. Schnappen Sie sich Ihre Schürze, hier kommen unsere besten Rezepte für echte Gourmet-Gerichte.
Ostereier verwerten
Haben Sie auch noch dutzende hartgekochte Eier übrig? Bevor diese im Müll landen, verwandeln wir sie in echte Feinschmecker-Highlights.
Eiaufstrich
Zutaten für 4 Personen
- 5 hartgekochte Eier
- 50 g Butter
- 250 g Topfen
- 1-2 EL Sauerrahm
- 1 EL Senf
- Salz, Pfeffer & ein Spritzer Zitronensaft
- Frischer Schnittlauch
Zubereitung
- Eier schälen und halbieren. Den Eidotter herausnehmen und durch ein Sieb streichen.
- Die Eidotter mit weicher Butter, Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren.
- Für die Streichfähigkeit Topfen und Sauerrahm unterheben.
- Zum Schluss das Eiweiß fein hacken und mit einer ordentlichen Portion Schnittlauch unterrühren. Abschmecken und aufs frische Brot schmieren.
Eier in Senfsoße
Zutaten für 4 Personen
- 8 gekochte Eier
- 50 g Butter
- 50 g Weizenmehl
- 400 ml Milch
- 550 ml Gemüsebrühe
- 1 ½ EL Senf
- 1 ½ TL Essig
- ¾ EL Zucker
- Salz
Zubereitung
- Butter in einem Topf zerlassen und das Mehl mit dem Schneebesen einrühren (Mehlschwitze).
- Unter ständigem Rühren Milch und Brühe dazugeben. Aufkochen lassen, bis eine cremige Soße entsteht.
- Jetzt Senf, Essig und Zucker einrühren und kräftig mit Salz abschmecken. Die halbierten Eier in die warme Soße legen und ziehen lassen. Köstlich dazu: Salzkartoffeln.
Eiersalat
Zutaten für 4 Personen
- 6 Eier
- 3 EL Mayonnaise
- 2 EL Sauerrahm
- 1 TL Senf
- ½ TL Salz
- ½ TL Paprikapulver
- Etwas Gewürzgurkensud, Zwiebeln & Essiggurkerl nach Geschmack
- Schnittlauch
Zubereitung
- Mayonnaise, Sauerrahm, Gurkensud und Senf glattrühren, dann mit Salz und Paprika würzen.
- Zwiebeln und Gurkerl fein hacken und dazugeben. Schneiden Sie die Eier einmal längs und einmal quer.
- Unter das Dressing heben, mit Schnittlauch toppen und genießen.
Osterschinken verwerten
Der Schinken ist angeschnitten, aber es ist noch so viel da? Perfekt! Schinken gibt diesen Gerichten das gewisse Etwas.
Schinkenfleckerl
Zutaten für 4 Personen
- 400 g Fleckerl (oder Spiralen/Penne)
- 120 g Schinken
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- Ein Schuss Öl
- 100 g geriebener Käse (optional)
- Salz, Pfeffer, eine Prise Majoran
Zubereitung
- Nudeln in Salzwasser al dente kochen, abseihen und kalt abschrecken.
- In einem Topf Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln und hellbraun anrösten.
- Den Schinken in kleine Stücke schneiden und kurz mitrösten. Die Nudeln unterheben, herzhaft mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen.
- Auf Teller verteilen, großzügig mit Käse bestreuen und am besten mit einem knackigen grünen Salat (mit Kernöl!) servieren.
Flammkuchen mit Schinken
Zutaten
Für den Teig:
- 300 g Weizenmehl (Type 480)
- 1 Pk Trockengerm (Hefe)
- 100 ml Milch
- 5 EL lauwarmes Wasser
- 1 Prise Salz
Für den Belag
- 50 g Crème fraîche
- 100 g Schinken
- 100 g Speck
- 2 Zwiebeln
- Salz
Zubereitung
- Mehl, Salz, Germ und Milch vermengen. Lauwarmes Wasser hinzufügen und zu einem geschmeidigen Teig kneten. Abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen.
- Den Ofen auf heiße 230°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Teig hauchdünn ausrollen, auf ein Backblech ziehen und mit der leicht gesalzenen Crème fraîche bestreichen.
- Schinken, Speck und Zwiebelringe darauf verteilen. Für 12-15 Minuten in den Ofen, bis der Rand herrlich goldbraun und knusprig ist.
Ostergebäck verwerten
Osterbrot, Pinze oder Striezel trocknen schnell aus. Doch genau dann sind sie die perfekte Zutat für traumhafte Desserts.
Scheiterhaufen
Zutaten
- 400 g Weißbrotreste (Striezel, Brioche, Semmeln)
- 400 g Äpfel
- 500-600 ml Milch
- 3 Eier
- 2 EL Zucker & 2 EL Butter
- Eine Prise Salz, Zimt und (optional) eine Handvoll Rosinen
Zubereitung
- Brot in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Eier, Milch, Zucker und Salz verquirlen und über das Brot gießen (gut wenden, damit alles getränkt ist!).
- Äpfel schälen, in dünne Scheiben schneiden und mit Zimt und Rosinen mischen. Eine Auflaufform buttern.
- Erst eine Schicht getränktes Brot, dann die Apfelmischung, dann wieder Brot schichten.
- Restliche Eiermilch darübergießen und mit Butterflöckchen toppen. Bei 180°C ca. 40 Minuten backen. Mit Staubzucker bestreuen und warm genießen!
Arme Ritter (French Toast)
Zutaten
- 4 Scheiben übrig gebliebener Striezel/Toast
- 1 Ei
- 250 ml Milch
- 50 g Butter
- Zimt & Zucker
Zubereitung
- Ei und Milch verquirlen. Die Striezelscheiben darin genüsslich baden lassen, bis sie sich vollgesogen haben.
- Butter in einer Pfanne schmelzen und die Scheiben von beiden Seiten knusprig goldbraun braten. Noch heiß in Zimt und Zucker wenden.
Mit diesen Rezepten freut man sich fast schon mehr auf die Reste als auf das eigentliche Festessen.