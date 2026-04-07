Oster-Reste retten: So zaubern Sie aus Eiern, Schinken & Co. neue Gerichte

Ostern ist vorbei, das Festessen war ein Genuss, doch jetzt quillt der Kühlschrank über! Was tun mit den bunten Eiern, dem restlichen Osterschinken und dem trocken gewordenen Striezel? Wegwerfen kommt nicht infrage. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus den Oster-Resten echte Gourmet-Gerichte zaubern.

Ostern ist in Österreich ein echtes Schlemmerfest. Während zu Weihnachten oft experimentiert wird, setzen wir zu Ostern auf unsere kulinarischen Fixpunkte: Bunte Ostereier, saftiger Osterschinken und das geliebte Briochegebäck. Das Beste daran? Diese Zutaten sind die perfekte Basis für köstliches Restl-Essen. Schnappen Sie sich Ihre Schürze, hier kommen unsere besten Rezepte für echte Gourmet-Gerichte.

Ostereier verwerten

Haben Sie auch noch dutzende hartgekochte Eier übrig? Bevor diese im Müll landen, verwandeln wir sie in echte Feinschmecker-Highlights.

Eiaufstrich

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Zutaten für 4 Personen

5 hartgekochte Eier

50 g Butter

250 g Topfen

1-2 EL Sauerrahm

1 EL Senf

Salz, Pfeffer & ein Spritzer Zitronensaft

Frischer Schnittlauch

Zubereitung

Eier schälen und halbieren. Den Eidotter herausnehmen und durch ein Sieb streichen. Die Eidotter mit weicher Butter, Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Für die Streichfähigkeit Topfen und Sauerrahm unterheben. Zum Schluss das Eiweiß fein hacken und mit einer ordentlichen Portion Schnittlauch unterrühren. Abschmecken und aufs frische Brot schmieren.

Eier in Senfsoße

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Zutaten für 4 Personen

8 gekochte Eier

50 g Butter

50 g Weizenmehl

400 ml Milch

550 ml Gemüsebrühe

1 ½ EL Senf

1 ½ TL Essig

¾ EL Zucker

Salz

Zubereitung

Butter in einem Topf zerlassen und das Mehl mit dem Schneebesen einrühren (Mehlschwitze). Unter ständigem Rühren Milch und Brühe dazugeben. Aufkochen lassen, bis eine cremige Soße entsteht. Jetzt Senf, Essig und Zucker einrühren und kräftig mit Salz abschmecken. Die halbierten Eier in die warme Soße legen und ziehen lassen. Köstlich dazu: Salzkartoffeln.

Eiersalat

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Zutaten für 4 Personen

6 Eier

3 EL Mayonnaise

2 EL Sauerrahm

1 TL Senf

½ TL Salz

½ TL Paprikapulver

Etwas Gewürzgurkensud, Zwiebeln & Essiggurkerl nach Geschmack

Schnittlauch

Zubereitung

Mayonnaise, Sauerrahm, Gurkensud und Senf glattrühren, dann mit Salz und Paprika würzen. Zwiebeln und Gurkerl fein hacken und dazugeben. Schneiden Sie die Eier einmal längs und einmal quer. Unter das Dressing heben, mit Schnittlauch toppen und genießen.

Osterschinken verwerten

Der Schinken ist angeschnitten, aber es ist noch so viel da? Perfekt! Schinken gibt diesen Gerichten das gewisse Etwas.

Schinkenfleckerl

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Zutaten für 4 Personen

400 g Fleckerl (oder Spiralen/Penne)

120 g Schinken

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Ein Schuss Öl

100 g geriebener Käse (optional)

Salz, Pfeffer, eine Prise Majoran

Zubereitung

Nudeln in Salzwasser al dente kochen, abseihen und kalt abschrecken. In einem Topf Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln und hellbraun anrösten. Den Schinken in kleine Stücke schneiden und kurz mitrösten. Die Nudeln unterheben, herzhaft mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Auf Teller verteilen, großzügig mit Käse bestreuen und am besten mit einem knackigen grünen Salat (mit Kernöl!) servieren.

Flammkuchen mit Schinken

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Zutaten

Für den Teig:

300 g Weizenmehl (Type 480)

1 Pk Trockengerm (Hefe)

100 ml Milch

5 EL lauwarmes Wasser

1 Prise Salz

Für den Belag

50 g Crème fraîche

100 g Schinken

100 g Speck

2 Zwiebeln

Salz

Zubereitung

Mehl, Salz, Germ und Milch vermengen. Lauwarmes Wasser hinzufügen und zu einem geschmeidigen Teig kneten. Abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen. Den Ofen auf heiße 230°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Teig hauchdünn ausrollen, auf ein Backblech ziehen und mit der leicht gesalzenen Crème fraîche bestreichen. Schinken, Speck und Zwiebelringe darauf verteilen. Für 12-15 Minuten in den Ofen, bis der Rand herrlich goldbraun und knusprig ist.

Ostergebäck verwerten

Osterbrot, Pinze oder Striezel trocknen schnell aus. Doch genau dann sind sie die perfekte Zutat für traumhafte Desserts.

Scheiterhaufen

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Zutaten

400 g Weißbrotreste (Striezel, Brioche, Semmeln)

400 g Äpfel

500-600 ml Milch

3 Eier

2 EL Zucker & 2 EL Butter

Eine Prise Salz, Zimt und (optional) eine Handvoll Rosinen

Zubereitung

Brot in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Eier, Milch, Zucker und Salz verquirlen und über das Brot gießen (gut wenden, damit alles getränkt ist!). Äpfel schälen, in dünne Scheiben schneiden und mit Zimt und Rosinen mischen. Eine Auflaufform buttern. Erst eine Schicht getränktes Brot, dann die Apfelmischung, dann wieder Brot schichten. Restliche Eiermilch darübergießen und mit Butterflöckchen toppen. Bei 180°C ca. 40 Minuten backen. Mit Staubzucker bestreuen und warm genießen!

Arme Ritter (French Toast)

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Zutaten

4 Scheiben übrig gebliebener Striezel/Toast

1 Ei

250 ml Milch

50 g Butter

Zimt & Zucker



Zubereitung

Ei und Milch verquirlen. Die Striezelscheiben darin genüsslich baden lassen, bis sie sich vollgesogen haben. Butter in einer Pfanne schmelzen und die Scheiben von beiden Seiten knusprig goldbraun braten. Noch heiß in Zimt und Zucker wenden.

Mit diesen Rezepten freut man sich fast schon mehr auf die Reste als auf das eigentliche Festessen.