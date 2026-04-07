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Achtung nach Ostern: So lange sind gekochte Eier noch haltbar
© Getty Images

Haltbarkeit

Achtung nach Ostern: So lange sind gekochte Eier noch haltbar

07.04.26, 10:15
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Ostern ist vorbei, doch die gekochten Eier sind noch da. Wie lange sie wirklich haltbar sind und worauf Sie jetzt achten sollten, lesen Sie hier. 

Das lange Osterwochenende ist vorbei und plötzlich stehen sie überall herum: bunt gefärbte, hartgekochte Eier. Im Kühlschrank, auf der Küchenablage oder noch dekorativ im Osternest. Aber, wie lange kann man die eigentlich noch essen? 

So lange sind gekochte Eier haltbar

Achtung nach Ostern: So lange sind gekochte Eier noch haltbar
© Getty Images

Die gute Nachricht: Gekochte Eier sind robuster, als viele denken.

  • Ungekühlt & unbeschädigt: etwa 2 Wochen haltbar
  • Im Kühlschrank: sogar bis zu 4 Wochen

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Wichtig: Die Schale muss intakt sein. Sie ist der natürliche Schutz des Eis. 

Achtung beim Abschrecken!

Viele machen es automatisch: Eier nach dem Kochen mit kaltem Wasser abschrecken. Das Problem: Dabei können feine, unsichtbare Risse entstehen. Diese machen es Bakterien leichter, ins Ei zu gelangen.

Die Folge:

  • Haltbarkeit verkürzt sich deutlich
  • Im Kühlschrank: spätestens nach 2 Wochen essen 

Was ist mit gekauften Ostereiern?

Achtung nach Ostern: So lange sind gekochte Eier noch haltbar
© Getty Images

Die bunten Eier aus dem Supermarkt halten oft länger. Warum? Sie sind meist mit einer dünnen Schutzschicht (Lack) überzogen. Das verlängert die Haltbarkeit zusätzlich. Trotzdem gilt: Immer auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten. 

Grüner Rand ums Eigelb - schlecht? 

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Manche hartgekochten Eier haben einen leicht grünlichen Rand um das Eigelb. Keine Sorge: Das ist völlig unbedenklich. Er entsteht durch eine chemische Reaktion beim Kochen und hat keinen Einfluss auf Geschmack oder Qualität. 

Woran erkennt man ein schlechtes Ei?

Wenn Sie unsicher sind, lieber kurz checken:

  • Schale beschädigt oder eingedrückt: Lieber weg
  • Riecht das Ei unangenehm oder faulig: Weg damit
  • Oberfläche schmierig: Ebenfalls weg

Faustregel: Im Zweifel lieber nicht riskieren.

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