Zauber am Himmel: Sternschnuppen haben Hochsaison

Wünsche bereithalten, der Nachthimmel wird zur Showbühne: Der Perseiden-Meteorschauer sorgt auch heuer wieder für magische Nächte über Österreich.

Seinen Höhepunkt erreicht das Naturschauspiel in der Nacht vom 12. auf den 13. August – mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde.

Schon seit dem 17. Juli sind die ersten Meteore am Himmel zu sehen, das Maximum des Schauerzeitraums wird jedoch in der zweiten Augustwoche erwartet. Beste Beobachtungszeit: ab etwa 1 Uhr nachts bis zur Morgendämmerung.

Der jährliche Perseidenstrom entsteht durch winzige Bruchstücke des Kometen 109P/Swift-Tuttle, die mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eintreten und dabei verglühen – sichtbar als leuchtende Streifen am Himmel.

Je höher, desto besser

Je dunkler der Standort, desto besser das Erlebnis: Wer sich fernab von Straßenlaternen oder Stadtbeleuchtung auf eine Wiese oder einen Hügel begibt, hat die besten Chancen auf ein eindrucksvolles Himmelsfeuerwerk. Ideal sind Orte in höheren Lagen mit freier Sicht nach Nordosten.

Zur besseren Orientierung am Himmel empfehlen Experten Apps wie „Star Walk 2“ oder „Sky Tonight“ – sie zeigen in Echtzeit, wann und wo am meisten los ist.

Noch bis zum 24. August sind vereinzelt Meteore zu sehen. Doch klar ist: Die Nacht zum 13. August ist das Highlight der diesjährigen Sternschnuppen-Saison. Wer also etwas wünschen möchte, sollte sich diesen Termin dick im Kalender markieren.