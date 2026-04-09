NÖ Generationenfonds erzielte im Vorjahr ein Plus von 5,7 %

Starke Zahlen aus Niederösterreich: Der NÖ Generationenfonds hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem satten Plus von 5,7 Prozent abgeschlossen – das sind stolze 152 Millionen Euro Zuwachs!

Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) präsentierte die Ergebnisse am Donnerstag sichtlich stolz.

Fast 3 Milliarden Euro auf dem Konto

Das Gesamtvolumen des Fonds kletterte per Ende 2025 auf beeindruckende 2,86 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 4,6 Prozent Plus – heuer legte der Fonds also noch einmal deutlich nach!

Und seit dem Start im Jahr 2002? Satte 76,9 Prozent Gesamtwertsteigerung – bei einer durchschnittlichen Jahresrendite von 2,4 Prozent. Die Zielvorgabe des Landtages liegt bei 2,5 bis 3,5 Prozent – und die wird langfristig erfüllt, sogar übertroffen!

Kasser mit Kampfansage

"Wir erfüllen nicht nur die Vorgaben des Landtages, wir übertreffen sie auch langfristig. Gerade in einer Zeit wie dieser ist das ein starkes Signal für verantwortungsvolle Politik", so Kasser. Der Landesrat betont: Stabilität und Nachhaltigkeit seien gerade jetzt in Zeiten „tiefgreifender globaler Umbrüche" das Gebot der Stunde.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg

Fibeg-Geschäftsführer Johannes Kern verrät die Erfolgsformel: Globale Streuung, knallharte Risikominimierung – und ein entscheidender Schachzug: Die Währungssicherung bei US-Dollar-Anlagen. Denn der Dollar hat gegenüber dem Euro massiv an Wert verloren – wer nicht abgesichert war, hat draufgezahlt. Niederösterreich hatte vorgesorgt!„Besonders entscheidend war die konsequente Währungssicherung", so Kern. Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und Regionen tat den Rest – Marktschwankungen? Abgefedert!