Oster-Wahnsinn auf NÖ-Straßen: 3 Tote, fast 11.000 Raser!

Schockierende Bilanz! Die Osterfeiertage in Niederösterreich endeten für viele mit Blaulicht – und für drei Menschen tödlich.

Von Karfreitag bis Ostermontag registrierte die Polizei 71 Unfälle mit Personenschaden, 79 Menschen wurden verletzt. Zwei Motorradlenker und eine Pkw-Beifahrerin kamen ums Leben.

11.000 Raser erwischt!

Unfassbar: Satte 10.875 Geschwindigkeitsübertretungen stellten die Beamten über die Osterfeiertage fest! Die Temposünder wurden angezeigt oder mit Organstrafverfügungen belegt – ein Auto wurde wegen exzessiver Raserei sofort beschlagnahmt.

Alkohol, Drogen, Führerschein weg!

Noch dazu: 47 Personen setzten sich besoffen ans Steuer – acht weitere standen unter Drogeneinfluss. In 48 Fällen wurde der Führerschein sofort vorläufig abgenommen.Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf?