15-Minuten-Sex - Syrer randalierte in Puff

In 15 Minuten - die er im Voraus bezahlt hatte - bekam ein 31-Jähriger in Wien wohl zu wenig geboten. Der Syrer rastete aus und versuchte danach zu flüchten. Auch das misslang.

Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am Abend des Ostermontags in ein Puff auf der Klosterneuburger Straße in der Brigittenau gerufen. Aufgeregt berichteten die dortigen Sexarbeiterinnen, dass ein Mann sich lautstark beschwert haben soll, eine Mitarbeiterin am Arm gepackt und anschließend mehrere Gegenstände an sich genommen haben und Richtung Donaukanal geflüchtet sei. Hintergrund: Der Syrer war mit einer Dienstleistung nicht zufrieden gewesen und drehte völlig durch, als die Frau ihn mit den Worten "time´s up" aus Bett und Zimmer drängte.

Metallherzen auf Beamte geschleudert

Die Cops konnten einen Verdächtigen, auf den die Personsbeschreibung zutraf, im Nahbereich des Sex-Studios antreffen. Der 31-Jährige warf den Polizisten einen Kerzenständer und zwei kleine Metallherzen, die er davor aus dem Bordell gestohlen hatte, entgegen. Danach setzte er seine Flucht fort und sprang über eine Leitplanke auf die Donaukanal Straße, wo mehrere Fahrzeuge scharf abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern. Durch die Polizisten konnte der 31-Jährige schlussendlich angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Nach der Vernehmung wurde der Mann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß mehrfach angezeigt.