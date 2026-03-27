Wien im Lego-Fieber: World of Bricks erobert Stadthalle

Ab Samstag wird die Bundeshauptstadt zur bunten Spielwiese für große und kleine Baumeister. Mitten in der Stadthalle entsteht eine zauberhafte Welt, die selbst Erwachsene zum Staunen bringt.

Von 28. März bis 6. April verwandelt sich das Studio F der Wiener Stadthalle in die "World of Bricks". Auf rund 1.500 Quadratmetern sind spektakuläre LEGO-Modelle aus ganz Europa zu sehen - darunter auch das größte Lego-Riesenrad der Welt mit Guinness-Rekord.

© World of Bricks

Neben der Ausstellung locken tägliche Bauaktionen, ein großer Spielbereich und eine Bastelzone. Auch Sammler kommen beim LEGO-Flohmarkt voll auf ihre Kosten. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr, ein Pflichttermin für alle Fans der kleinen Steine.