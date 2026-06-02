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Wien bebt

7.000 Athleten stürmen Rathausplatz

Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien.
Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien. © Michael Meindl, www.michaelmeind
Mit einer spektakulären Eröffnung am Mittwoch starten die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien in Wien und machen die Hauptstadt fünf Tage lang zur größten Sportbühne des Landes.
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Am morgigen Mittwoch werden die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien am Wiener Rathausplatz eröffnet. Für das größte Multisport-Event des Landes, das von 3. bis 7. Juni über die Bühne geht, wurden bereits am Vortag Fahnen montiert und Tribünen aufgebaut. Die Finals vereinen olympische, paralympische und nicht-olympische Sportarten – vor Tausenden Zuschauern vor Ort und einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen.

Über 7.000 Athleten kämpfen in 46 Sportarten fünf Tage lang um nationale Titel. 31 Sportstätten in Wien und Umgebung werden bespielt, während der Rathausplatz zum Hotspot mit 14 Disziplinen wird, darunter: Minigolf, 3×3-Basketball, Ringen, Orientierungslauf, Judo, Gewichtheben, Bob & Skeleton, Laser Run, Bogenschießen, Taekwondo, Tischfußball, Stocksport und 3×3 Rollstuhl-Basketball.

So wie etliche Wiener, fiebert auch Bürgermeister Michael Ludwig der ersten Auflage in der Bundeshauptstadt entgegen: "Wien freut sich auf ein Sportfest der Superlative. Dieses Event zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig, lebendig und verbindend Sport sein kann. Besonders freut mich, dass die Wettbewerbe an so vielen unterschiedlichen Orten stattfinden und damit den Sport direkt zu den Menschen bringen. Vom Rathausplatz über die neue Sport Arena Wien und die Donauinsel bis zu den zahlreichen Sportstätten in den Bezirken wird Wien zur Sporthauptstadt des Landes. Die Finals bieten Wien die Chance, die hohe Lebensqualität, die ausgezeichnete Infrastruktur und die internationale Strahlkraft unserer Stadt einem breiten Publikum zu präsentieren."

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig blickt den Sport Austria Finals mit Vorfreude entgegen.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig blickt den Sport Austria Finals mit Vorfreude entgegen. © Michael Meindl, www.michaelmeind

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