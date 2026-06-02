Wieder Unwetter-Alarm in Österreich

Nach den ersten Sommertagen zeigt das Wetter jetzt seine stürmische Seite. Eine kräftige Gewitterfront rollt über Österreich und bringt Starkregen, Hagel und stürmische Böen.

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Während vielerorts zuletzt noch Badewetter herrschte, ziehen nun dunkle Wolken auf. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale steigt die Gefahr von Gewittern im Laufe des Tages deutlich an. Besonders betroffen sind Teile von Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Dort gelten bereits Vorwarnungen vor Gewittern und sogar Hagel.

Auch im Westen und Süden des Landes nimmt die Unwettergefahr zu. Experten rechnen regional mit kräftigen Gewittern und teils großen Regenmengen innerhalb kurzer Zeit.

Vor allem am Nachmittag und Abend kann es laut Prognosen zu Starkregen, Hagel und stürmischen Böen kommen. Lokal sind auch Überflutungen und umgestürzte Bäume nicht ausgeschlossen.

Wo es besonders gefährlich wird

Zunächst zeigt sich vielerorts noch die Sonne. Genau diese Kombination sorgt jedoch für zusätzliche Energie in der Atmosphäre. In den zuvor sonnigen Regionen können sich besonders kräftige Gewitterzellen entwickeln.

© laumat/Matthias Lauber

Bereits in den vergangenen Tagen hatten schwere Unwetter Feuerwehren in mehreren Bundesländern auf Trab gehalten. Tausende Einsatzkräfte waren nach Sturmschäden, überfluteten Kellern und umgestürzten Bäumen im Einsatz.

Sommer mit Donnerpause

Wer heute unterwegs ist, sollte den Himmel im Auge behalten. Die Wetterlage bleibt angespannt und kann sich regional innerhalb kurzer Zeit verschärfen.