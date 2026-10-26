Christkind und Engerl für den Salzburger Christkindlmarkt gesucht

Der 52. Salzburger Christkindlmarkt wird am Donnerstag, dem 19. November mit der Illumination des Christbaums offiziell eröffnet.

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Am 19. November öffnet der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz wieder seine Pforten. Was für die kommende Adventzeit noch fehlt, sind die Hauptdarstellerinnen einer der schönsten Traditionen des Marktes. Gesucht werden derzeit junge Damen, die in die Rollen des Salzburger Christkinds und seiner Engerl schlüpfen möchten. Mädchen ab 16 Jahren können sich noch bis zum 6. November 2026 für die beliebten Rollen bewerben. Die offizielle Vorstellung des neuen Teams findet am ersten Adventsonntag (29. November) am Salzburger Domplatz statt.

Das Salzburger Christkind und seine Engerl haben während der Adventzeit zahlreiche Aufgaben. Sie erzählen Weihnachtsgeschichten, helfen Kindern beim Ausfüllen ihrer Wunschzettel und begleiten die kleinen Besucher beim Eislaufen. Darüber hinaus sind sie begehrte Fotomotive und gefragte Interviewpartnerinnen für Fernsehteams aus aller Welt. Christkind und Engerl sind jeweils mittwochs gemeinsam im Einsatz. An den Adventsonntagen tritt das Salzburger Christkind allein auf.