Feuerwehr rettet Reh aus Schacht

Insgesamt 20 Florianis waren an der Bergung beteiligt.

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Salzburg. In Großarl im Pongau hat die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagvormittag ein Reh aus einem tiefen, mit etwas Wasser gefüllten Schacht neben der Großarler Landesstraße gerettet. Aufmerksame Passanten alarmierten die Einsatzkräfte, da sich das Tier nicht selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien konnte, wie die Feuerwehr Großarl auf ihrer Facebook-Seite berichtete.

20 Florianis im Einsatz

20 Einsatzkräfte beteiligten sich an der Rettungsaktion. Nach der Rettung wurde das Tier dem zuständigen Jäger übergeben. Das Reh war offenbar unverletzt.