Klosterneuburg: Geisterkaserne wird zum Stadtviertel

In Klosterneuburg entsteht ein ganzes Stadtviertel. Der erste Schritt kostet 14,5 Millionen Euro.

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13 Jahre Leerstand, dann der Neustart: Auf dem Areal der Magdeburgkaserne in Klosterneuburg wächst das neue Pionierviertel. Seit 2013 steht die Kaserne leer, zwischendurch diente sie als Flüchtlingsquartier. 2015 kaufte das Stift Klosterneuburg das Gelände für 9,5 Millionen Euro, einen Teil sicherte sich die Stadt.

Jetzt ist der erste Meilenstein geschafft: Der neue Wirtschaftshof ist eröffnet. Statt mehrerer Standorte gibt es für die Bürger nur noch einen Weg, vom Wirtschaftshof bis zur Verwaltung unter einem Dach.

Millionen-Investition

14,5 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt bei der Eröffnung: „Die schwierigsten Geburten werden die schönsten Kinder.”

Schulcampus kommt

Bis 2031 sollen erste Wohnbauten und ein Schulcampus stehen. Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) ist beim Bildungscampus für das Privatgymnasium der Erzdiözese Wien schon sehr konkret, die Förderzusagen von Bund und Land liegen vor.