Nr. 2 im Land: Niederösterreicher lieben ihr Auto

Eine Auswertung des VCÖ auf Basis der Daten von Statistik Austria zeigt, nur die Burgenländer fahren jährlich mehr mit dem Auto als die Niederösterreicher. Doch die Zahlen der Autofahrer gehen zurück.

Jeder Haushalt in Niederösterreich legt 14.890 Kilometer pro Jahr mit dem Auto zurück. Das sind 11,34 Milliarden Kilometer in ganz Niederösterreich. Der VCÖ fand den treffenden Vergleich: Das sind beinahe 38 Mal zur Sonne und wieder zurück zur Erde.

Tendenz zum Auto sinkt weiter

Mit diesem Wert pro Haushalt im Zeitraum 2023/24 liegt man nur hinter dem Burgenland mit 15.830, aber weit über dem österreichweiten Durchschnitt von 11.910 Kilometern. Dieser wird aber vor allem durch Wien (6.520) gedrückt.

Die Tendenz generell zeigt aber dennoch nach unten, denn im Vergleichszeitraum 2021/22 sind die Niederösterreicher noch 1.030 Kilometer mehr pro Haushalt gefahren. "Weniger Kilometer mit dem Auto zu fahren, reduziert den Spritverbrauch und spart damit einiges an Geld. Das Bilden von Fahrgemeinschaften, der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und bei kürzeren Strecken aufs Fahrrad reduzieren zudem die Verkehrsbelastung für Anrainerinnen und Anrainer und verringern die Staus auf den Straßen", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Österreich: Vize-Europameister beim Bahnfahren

Auf Radwegen kamen im Jahr 2024 keine Menschen ums Leben: "Radwege retten also Menschenleben", so Schwendinger. Und weiter: "Der Umstieg vom Auto auf das Elektrofahrrad leistet einen großen Beitrag zur Reduktion der Verkehrsprobleme. Und statt im Auto zu sitzen, kommt man auch mit Elektrofahrrädern auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung und stärkt damit ihre Gesundheit."

"Weniger Autoverkehr rettet Menschenleben. Umso wichtiger ist es, den öffentlichen Nahverkehr weiter zu verbessern und die zahlreichen Lücken im Radwegenetz zu schließen", meinte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Daher ist es immerhin eine positive Nachricht, dass Österreich den 2. Rang in der EU belegt, wenn es um Kilometer mit Bahn, Straßenbahn und U-Bahn geht - 2.335 Kilometer pro Kopf pro Jahr, nur hinter der Schweiz mit 2.630.