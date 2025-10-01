Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Nr. 2 im Land: Niederösterreicher lieben ihr Auto
© APA/HANS KLAUS TECHT

Zahlen gehen zurück

Nr. 2 im Land: Niederösterreicher lieben ihr Auto

01.10.25, 09:35
Teilen

Eine Auswertung des VCÖ auf Basis der Daten von Statistik Austria zeigt, nur die Burgenländer fahren jährlich mehr mit dem Auto als die Niederösterreicher. Doch die Zahlen der Autofahrer gehen zurück.

Jeder Haushalt in Niederösterreich legt 14.890 Kilometer pro Jahr mit dem Auto zurück. Das sind 11,34 Milliarden Kilometer in ganz Niederösterreich. Der VCÖ fand den treffenden Vergleich: Das sind beinahe 38 Mal zur Sonne und wieder zurück zur Erde.

Tendenz zum Auto sinkt weiter

Mit diesem Wert pro Haushalt im Zeitraum 2023/24 liegt man nur hinter dem Burgenland mit 15.830, aber weit über dem österreichweiten Durchschnitt von 11.910 Kilometern. Dieser wird aber vor allem durch Wien (6.520) gedrückt.

Die Tendenz generell zeigt aber dennoch nach unten, denn im Vergleichszeitraum 2021/22 sind die Niederösterreicher noch 1.030 Kilometer mehr pro Haushalt gefahren. "Weniger Kilometer mit dem Auto zu fahren, reduziert den Spritverbrauch und spart damit einiges an Geld. Das Bilden von Fahrgemeinschaften, der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und bei kürzeren Strecken aufs Fahrrad reduzieren zudem die Verkehrsbelastung für Anrainerinnen und Anrainer und verringern die Staus auf den Straßen", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Österreich: Vize-Europameister beim Bahnfahren

Auf Radwegen kamen im Jahr 2024 keine Menschen ums Leben: "Radwege retten also Menschenleben", so Schwendinger. Und weiter: "Der Umstieg vom Auto auf das Elektrofahrrad leistet einen großen Beitrag zur Reduktion der Verkehrsprobleme. Und statt im Auto zu sitzen, kommt man auch mit Elektrofahrrädern auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung und stärkt damit ihre Gesundheit."

"Weniger Autoverkehr rettet Menschenleben. Umso wichtiger ist es, den öffentlichen Nahverkehr weiter zu verbessern und die zahlreichen Lücken im Radwegenetz zu schließen", meinte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Daher ist es immerhin eine positive Nachricht, dass Österreich den 2. Rang in der EU belegt, wenn es um Kilometer mit Bahn, Straßenbahn und U-Bahn geht - 2.335 Kilometer pro Kopf pro Jahr, nur hinter der Schweiz mit 2.630.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden