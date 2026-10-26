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Nationalfeiertag: Herbstzauber in Hardegg

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Eröffnungsworte beim Nationalparkhaus
© Christian Übl
Am Dienstag konnte man den Nationalpark Thayatal noch im neuen Universum-Film mit Hermann Maier im ORF-Hauptabendprogramm bewundern, am heutigen Nationalfeiertag überzeugten sich zahlreiche Naturfreunde beim traditionellen Nationalparkwandertag von der Schönheit des Thayatals bei Hardegg.
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Bei blauem Himmel und sonnigen Herbstwetter starteten ca. 200 Teilnehmer beim Nationalparkhaus und marschierten durch den bunten Herbstwald über den Reginafelsen hinauf aufs Max-Plateau, wo sie hoch über Hardegg bei einer Labstation mit stimmungsvoller Musik von einem Bläserensemble empfangen wurden.

Wandern beim Wildnisportal
Wandern beim Wildnisportal © Christian Übl

Der Ausblick vom höchsten Punkt über Hardegg ist eindrucksvoll. Die alte Burganlage liegt auf einem Felsrücken mitten in Hardegg, der kleinsten Stadt Österreichs. Die Thaya hat sich hier tief in die Felslandschaft des Waldviertels eingetieft, der enge Talkessel ist vom grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal Podyjí umgeben.

Die Thaya - wie ein Bild von Monet
Die Thaya - wie ein Bild von Monet © Christian Übl

Unterwegs mit den Nationalpark Rangers

Die Nationalpark Ranger informierten über die vielfältige Natur des grenzüberschreitenden Schutzgebietes und sorgten dafür, dass die Besucher sicher unterwegs waren und die Schönheiten des Thayatales entsprechend genießen konnten.

Bunter Herbswald.
Bunter Herbswald. © Christian Übl

Nationalparkdirektor Christian Übl zeigte sich von den schönen Herbstfarben des wilden Nationalparkwaldes begeistert: "Nachdem der Wald heuer im Sommer sehr unter der Trockenheit gelitten hat, haben wir mit einer stärkeren Braunfärbung und einem früheren Laubfall gerechnet. Die Bäume haben die braunen Blätter bereits im September abgeworfen, und zum Glück gab es bisher nur wenig Frostnächte, darum durften wir heute ein sehr buntes herbstliches Thayatal bewundern. Die Wetterprognose für die kommenden Tage ist ebenfalls sehr gut, es wird also noch ein paar Tage möglich sein, den bunten Herbstwald bei Sonnenschein und blauen Himmel zu bewundern!"

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