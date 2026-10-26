Abgefischt! Weihnachtskarpfen für unsere Teller gerettet

Beim traditionellen Abfischen in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) hieß es am Samstag wieder: „Der Teich kocht!”

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Diesmal hatte der Spruch einen bitteren Beigeschmack, denn die Hitze des Sommers setzte den Fischen schwer zu. Das Wasser wurde teils extrem warm, und warmes Wasser bindet weniger Sauerstoff. Teichwirt Andreas Kainz musste den Sauerstoffgehalt ständig messen, denn für die Karpfen wurde es lebensgefährlich.

Rettung per Sonnenstrom

Ein dreijähriges EU-Aquakultur-Projekt sucht jetzt nach Lösungen, von Digitalisierung bis Photovoltaik. Mit Solarstrom soll Sauerstoff in die oft abgelegenen Teiche kommen.

Der Klimawandel bleibt ein Dauerthema für die mehr als 2.000 Fischteiche im Waldviertel. Jährlich werden rund 400 Tonnen Karpfen produziert.

Bangen vor Weihnachten

Ob alle Teiche abgefischt werden können, ist noch offen. Teichwirt Michael Poppinger meldet deutlich weniger Frischwasser in den Hälteranlagen. Nur Regen hilft. Doch es gibt Entwarnung: „Die Menge an Weihnachtskarpfen ist auf jeden Fall gesichert.”