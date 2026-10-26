NÖ: Weltklasse im Weinglas

9.503 qualitativ hochwertige Weine von 1.356 Produzenten aus 42 Ländern haben heuer an der "austrian wine challenge vienna 2026" (AWC) – dem größten offiziellen Weinwettbewerb der Welt – teilgenommen.

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Am Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg sind laut dem NÖ Wirtschaftspressedienst die nach Österreich geschickten Flaschen von Önologen, Weinanalytikern, Sommeliers, Gastronomen, Fachhändlern und Fachjournalisten in Einzelkabinen verdeckt verkostet und nach einem Punktesystem bewertet worden. Die AWC garantiert allen Teilnehmern völlige Chancengleichheit, egal ob heimischer Kleinbetrieb oder internationaler Großabfüller.

Weltgrößter Weinwettbewerb

Niederösterreichs Winzer haben bei dieser Konkurrenz, die sogar vergleichbare Veranstaltungen, wie die Londoner International Wine Challenge IWC oder die Mundus Vini in Deutschland, in den Schatten stellt, sehr gut abgeschnitten. Nicht nur beim Grünen Veltliner, der Leitsorte des Landes, sondern auch bei anderen Weißweinen gingen heuer wieder zahlreiche Trophäen nach Niederösterreich.

Die Kategorie "Grüner Veltliner klassisch" gewannen die Weingüter Müller aus Krustetten und Hirtl aus Poysdorf. Den Bewerb "Grüner Veltliner kräftig" holte sich ebenfalls das Weingut Hirtl, gemeinsam mit dem Weinhof Waldschütz aus Kirchberg am Wagram. In der "Chardonnay"-Wertung hatte bei den leichten Tropfen das Weingut Steinschaden aus Engabrunn die Nase vorne, bei den Reserven das Weingut R & A Pfaffl aus Stetten.

Auch in anderen Weißwein-Kategorien standen niederösterreichische Winzer bei der AWC 2026 an der Spitze: Die "Welschriesling"-Wertung gewann das Bio-Weingut Staringer aus Stillfried an der March, die "Muskateller, Muskat-Ottonel"-Wertung das Weingut Heinzl-Gettinger aus Deinzendorf. In der Kategorie "Sortenvielfalt" setzte sich das Weingut Ernst aus Großwiesendorf mit einem Roten Veltliner die Krone auf.