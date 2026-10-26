Es gibt nur ein Gas im Waldviertel

119 Teams jagten bei der 29. Herbstrallye durch Dobersberg. Rekordstaatsmeister Baumschlager mischte dabei mit.

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Das Waldviertel bebt: Am zweiten und finalen Tag der 29. Herbstrallye in Waidhofen/Dobersberg drückten 119 Teams aus Österreich, Tschechien, Ungarn, Deutschland und Italien das Pedal bis zum Bodenblech durch. Benzingeruch, röhrende Motoren, Vollgas pur.

Der Star im Feld: Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager, der seinen Skoda Fabia RS Rally 2 über die Pisten scheuchte.

Verbremst. © Daniel Fessl

Showdown in Waidhofen

Der Zieleinlauf stieg kurz vor 18 Uhr beim Stadtsaal in Waidhofen/Thaya, am späten Abend wurden die Sieger geehrt. Nächstes Jahr feiert die Traditionsrallye ihr 30-Jahr-Jubiläum.

Auch abseits der Piste brummte es: Tourismus, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe profitieren.

FPÖ-Landbauer: "„Motorsport gehört zu Niederösterreich”

v.r. Landbauer, Lamprecht, Waldhäusl © FPÖ NÖ

Lokalmatador Gottfried Waldhäusl (FPÖ) schwärmte von einer „spektakulären Show mit PS-starken Boliden”. Und FPÖ-Chef Udo Landbauer, der im Fahrerlager mit den Piloten plauderte, ist sich sicher: „Motorsport gehört zu Niederösterreich.”