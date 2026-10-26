Rallye-Rausch
Es gibt nur ein Gas im Waldviertel
Das Waldviertel bebt: Am zweiten und finalen Tag der 29. Herbstrallye in Waidhofen/Dobersberg drückten 119 Teams aus Österreich, Tschechien, Ungarn, Deutschland und Italien das Pedal bis zum Bodenblech durch. Benzingeruch, röhrende Motoren, Vollgas pur.
Der Star im Feld: Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager, der seinen Skoda Fabia RS Rally 2 über die Pisten scheuchte.
Showdown in Waidhofen
Der Zieleinlauf stieg kurz vor 18 Uhr beim Stadtsaal in Waidhofen/Thaya, am späten Abend wurden die Sieger geehrt. Nächstes Jahr feiert die Traditionsrallye ihr 30-Jahr-Jubiläum.
Auch abseits der Piste brummte es: Tourismus, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe profitieren.
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