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Flucht ohne Beute

Sturmhaube mit "A"-Initial: Täter scheitert an Panzerglas

Juweliereinbruch
© fotokerschi.at
Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich laut dem Juwelier auf rund 10.000 Euro.
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Ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems ist am Montag um 3.00 Uhr gescheitert. Eine bisher unbekannte Person schlug vermutlich mit einem Nothammer mehrmals gegen die Schaufensterscheibe, die innere Panzerverglasung hielt aber den Schlägen stand. Der Täter flüchtete ohne Beute mit einem schwarzen E-Scooter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich informierte.

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Das Schaufenster wurde schwer beschädigt. Bilder aus einer Überwachungskamera zeigen eine schlanke, schwarz gekleidete Person, die eine schwarze Sturmhaube mit der Aufschrift "A" trug. Es handelt sich vermutlich um einen Jugendlichen. Der E-Scooter hatte zwei runde Rücklichter. Die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-4120.

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