Hola! Was macht mexikanische Kornnatter in der Schwechat?

Spaziergänger schlagen Alarm: Am Sonntagabend treibt ein regloses Reptil im Badener Flussbett. Ein Florianijünger der Feuerwehr Baden-Leesdorf rückt aus und zieht das Tier aus dem Wasser.

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Dann das große Staunen: Eine kurze Recherche bringt Gewissheit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Kornnatter, die eigentlich im Südosten der USA und in Mexiko zu Hause ist.

Ziemliche Länge. © Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf

Rätsel um die Herkunft

In freier Wildbahn lebt die Schlange in Europa nicht, betonen die Helfer. Wie sie in die Schwechat gelangt ist, weiß bisher niemand.

Sie tut keinem mehr was. © Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf

Immerhin gibt es Entwarnung für alle Badener: Das Tier ist ungiftig und für Menschen harmlos.