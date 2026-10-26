Schlangen-Schock
Hola! Was macht mexikanische Kornnatter in der Schwechat?
Dann das große Staunen: Eine kurze Recherche bringt Gewissheit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Kornnatter, die eigentlich im Südosten der USA und in Mexiko zu Hause ist.
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Rätsel um die Herkunft
In freier Wildbahn lebt die Schlange in Europa nicht, betonen die Helfer. Wie sie in die Schwechat gelangt ist, weiß bisher niemand.
Immerhin gibt es Entwarnung für alle Badener: Das Tier ist ungiftig und für Menschen harmlos.
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