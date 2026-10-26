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Schlangen-Schock

Hola! Was macht mexikanische Kornnatter in der Schwechat?

Rudolf Preyer
von
Tot in der Schwechat gefunden.
© Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf
Spaziergänger schlagen Alarm: Am Sonntagabend treibt ein regloses Reptil im Badener Flussbett. Ein Florianijünger der Feuerwehr Baden-Leesdorf rückt aus und zieht das Tier aus dem Wasser.
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Dann das große Staunen: Eine kurze Recherche bringt Gewissheit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Kornnatter, die eigentlich im Südosten der USA und in Mexiko zu Hause ist.

Ziemliche Länge.
Ziemliche Länge. © Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf

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In freier Wildbahn lebt die Schlange in Europa nicht, betonen die Helfer. Wie sie in die Schwechat gelangt ist, weiß bisher niemand.

Sie tut keinem mehr was.
Sie tut keinem mehr was. © Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf

Immerhin gibt es Entwarnung für alle Badener: Das Tier ist ungiftig und für Menschen harmlos.

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