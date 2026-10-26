Festnahme
Aggressiver Lenker crasht in Polizeiauto
Kärnten. Ein aggressiver Autofahrer, der offenbar betrunken war, ist am Montag um 0.30 Uhr in Villach festgenommen worden. Der 21-jährige Kärntner war laut Polizei mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er konnte schließlich von einer Streife gestoppt werden. Als der Mann jedoch wieder ausparkte, kollidierte er mit dem Polizeiwagen. Er verweigerte den Alkomat-Test, verhielt sich weiter aggressiv und wollte weiterfahren. Deshalb nahmen ihn die Beamten fest.
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Kein Führerschein
Der Kärntner wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Er besaß keinen gültigen Führerschein, wie die Landespolizeidirektion Kärnten informierte.
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