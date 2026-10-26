oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Für KI-Ausbau

Zuckerberg will 100 Milliarden Dollar abcashen

Aaron Brüstle
von
Ein Mann im Anzug steht draußen und schaut ernst, unscharfe Personen im Vordergrund.
© EPA
Meta (Instagram, Facebook, etc.) und Firmenboss Mark Zuckerberg wollen mit Aktienverkäufen an die 100 Milliarden US-Dollar machen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen.

Das Unternehmen will Stamm- und Vorzugsaktien im Volumen von rund 35 Milliarden Dollar anbieten, wie es am Montag mitteilte. Zudem plant Meta, bis zu 60 Milliarden US-Dollar über ein sogenanntes "At-the-Market"-Programm (ATM) zu erlösen. Das ist ein Verfahren, das es Unternehmen ermöglicht, Aktien schrittweise direkt am freien Markt zu verkaufen.

Kapital für Entwicklung künstlicher Intelligenz

Bei diesen Aktien handelt es sich um die geplanten stimmrechtslosen Aktien der Klasse C. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf um die führende Rolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz sichern.

Auch interessant

Kreuzfahrt-Chefin: "Sind ja nicht im Zillertal"

Nach Missbrauchs-Vorwurf: Meghans Vater hat Demenz

Ganslwochen: 43.000 Federviecher im Anflug

Dabei hat Meta bereits Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es weiter hieß. Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit Horror-Stau in den Pfingsturlaub

Zuckerberg will 100 Milliarden Dollar abcashen

Mega-Stau nach Crash auf der Südautobahn

Nawalnys Leiche soll aufgetaucht sein

Frühlingsbeginn in Ostösterreich

Gas-Hammer: Knapp 100 Euro je Megawattstunde

Ukrainische Drohnenangriffe setzen Russland zu

Weltrekord: In Schweiz entsteht größte Vanadium-Flow-Batterie

Steirer lockte Pensionistin 180.000 Euro heraus

Finanzriesen streichen 10.000 Jobs