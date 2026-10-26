Kreuzfahrt-Chefin: "Sind ja nicht im Zillertal"

Ein Kreuzfahrtschiff ist bei stürmischem Wetter am Sonntag in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen.

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Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall beim Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen. Verletzte gab es nicht. Zunächst war von einer Kollision zwischen dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" und einem Containerschiff die Rede. Später teilte die Polizei mit, dass insgesamt drei Schiffe betroffen sind.

Auslöser für den Unfall war eine Windböe, wie die Polizei Montagfrüh mitteilte. Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff sollte in Richtung Kanaren aufbrechen. Beim Auslaufen wurde es nach Polizeiangaben von Schleppern unterstützt, als eine Böe das Schiff erfasste. Es sei daraufhin auf die beiden zwei Containerschiffe zugetrieben, die in Bremerhaven am Flussufer festgemacht hatten. An dem kleineren Containerschiff sei ein leichter Schaden entstanden, bei dem größerem ein erheblicher. Auch das Tui-Schiff wurde erheblich beschädigt. Auf Bildern waren kaputte Rettungsboote zu sehen.

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"Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert", teilte die Polizei mit. Die Schäden befänden sich jeweils mehrere Meter über der Wasserlinie. Bei keinem der Schiffe sei es zu einem Wassereinbruch oder Verletzten gekommen. Das Kreuzfahrtschiff fuhr nach dem Unfall zurück zum Kreuzfahrtterminal. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt.

Passagierin: "Ich glaube, das war es mit der Reise"

Tui Cruises bestätigte den Unfall. Die "Mein Schiff 3" sei wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werde. Zum Unfallzeitpunkt waren demnach 2.428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht. Alle könnten vorerst an Bord bleiben. Fachleute seien vor Ort und untersuchten die Lage. "Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", so die Sprecherin.

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Auf einem Augenzeugenvideo vom Abend ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Der Abstand zu einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff wird immer kleiner, dann rammt das Kreuzfahrtschiff das Containerschiff, das Video ruckelt. "Ich glaube, das war es mit der Reise", sagt eine Frau in dem Video.

Prompt sagte TUI die Reise ab. "Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich", sagte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises.

"Sind nicht im Zillertal"

Die Kreuzfahrtchefin des Schiffes versuchte, die Passagiere per Durchsage zu beruhigen. "Verehrte Gäste, hier spricht ihre Kreuzfahrtdirektorin. Sie werden es gemerkt haben, wir haben eine Kollision mit einem anderen Schiff gehabt. Es ist nichts Schlimmes passiert. Sie können ganz beruhigt sein", so die Durchsage. "Das Wichtigste ist: Es ist alles in Ordnung. Und ich zitiere mal einen Kapitän, mit dem ich mal gefahren bin, der sagte, wir sind ja hier schließlich nicht im Zillertal. Das ist halt so am Meer."